Knap hver femte studerende oplever stress i dagligdagen

En stor del af de danske studerende er godt tilpas på deres videregående uddannelse. Men det gælder langtfra alle. For næsten hver femte af de studerende oplever symptomer på stress i deres dagligdag.

Det viser en stor spørgeskemaundersøgelse foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor 104.275 studerende har afgivet deres svar.

Spørgeskemaet er sendt til alle aktive fuldtidsstuderende på uddannelser under ministeriets område. 41 procent af de adspurgte har deltaget.

Uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) er bekymret over tallene, der viser, at 18 procent af de studerende føler stress i dagligdagen.

- Det vil sige, at stress er en følgesvend i hele deres studietid, og så bliver det altså hårdt at læse i fem år. Man lærer jo ikke noget, hvis man går rundt og er stresset, siger Tommy Ahlers.

Som led i kampen mod stress vil han gøre noget ved "perfekthedskulturen", som han ser som en hæmning. Men det alene kan ikke gøre det.

- Der findes ikke nogen snuptagsløsninger, og det bilder jeg heller ikke mig selv ind, siger Tommy Ahlers.

Ifølge undersøgelsen har de kvindelige studerende større tendens til at opleve symptomer på stress end de mandlige.

21 procent af de kvindelige studerende i undersøgelsen "oplever altid eller ofte stærke stress-symptomer i forbindelse med deres studium i dagligdagen". Tallet for de mandlige studerende er 14 procent.

Til gengæld svarer 82 procent af de studerende i undersøgelsen, at de "generelt føler sig godt tilpas på deres uddannelse".

For at mindske stressniveauet hos de studerende på de videregående uddannelser vil uddannelsesministeren sætte fokus på, at det er o.k. at fejle.

- Folk må jo gerne gøre sig umage. Vi skal ikke gå rundt og begå fejl hele tiden.

- Men vi skal acceptere, at fejl er en præmis for at turde nogle ting. Man må gerne gøre sig umage og ønske, at man får 12. Men det er ikke Jordens undergang, hvis man får 10 eller 7, siger Tommy Ahlers.