Klimaet er på dagsordenen hos DF efter valglussing

Dansk Folkeparti gør klar til at starte året i Folketinget fra en position, som partiet aldrig har stået i før. Oven på et stort valgnederlag er antallet af mandater mere end halveret.

Kommentatorer og analytikere har vurderet, at en stor del af forklaringen er, at udlændingepolitikken fyldte mindre, og at klimapolitikken - hvor Dansk Folkeparti historisk ikke har haft en skarp profil - fyldte meget mere.

Derfor er klimapolitikken på dagsordenen på Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Tirsdag besøgte folketingsgruppen cementproducenten Aalborg Portland.

- Vi skifter ikke politik på baggrund af et valgresultat, og det er ikke sådan, at vi laver fokusgrupper, siger gruppeformand for Dansk Folkeparti Peter Skaarup.

- Vi mener det samme, som vi hele tiden har gjort. Ældrepolitikken er stadig vigtig for os, og det er udlændingepolitikken også.

- Men man må sige, at i forhold til klimapolitikken viste danskerne ved valget, at de ønsker nogle klare bud på, hvad der skal ske. Derfor har vi sat det på dagsordenen.

Valgnederlaget, som den nye folketingsgruppe har med i bagagen, er til at tage at føle på. Ved valget den 5. juni gik partiet tilbage med over 430.000 stemmer, og antallet af mandater i Folketinget faldt fra 37 til 16.

Partiet har siden sin skabelse i 1990'erne nærmest kun oplevet fremgang. Derfor er det også en stor opgave, den nye folketingsgruppe står overfor.

- Dansk Folkepartis problem er i høj grad, at det, der plejede at virke, ikke virker. Der er ikke det pres på udlændingeområdet, der har været. Og så skal de forholde sig til, at der for første gang er kommet et parti til højre for dem, siger politisk kommentator Hans Engell.

- Samtidig er de meget færre mennesker i gruppen, og den politiske indflydelse er tabt. Så partiet er mere presset, end det nogensinde har været før.

- Man bliver nødt til at afklare, hvad der var skyld i nederlaget, og så hvordan man kommer videre. Det er ikke noget, man kan gøre på et møde. Det kan tage flere år.

Den proces er allerede startet, fortæller Peter Skaarup.

- Det er selvfølgeligt et andet udgangspunkt for et folketingsår, end vi er vant til. Det var et træls valgresultat, det kommer man ikke udenom.

- Vi har startet en proces, hvor formanden tager rundt i landet og først og fremmest lytter til lokalforeningerne.

- Men i forhold til gruppens arbejde, så starter vi allerede nu med at se på nye politiske initiativer. Og der vil allerede komme nye initiativer, før Folketinget åbner, siger Peter Skaarup.

Hverken Hans Engell eller Peter Skaarup mener, at der ligger et arbejde i at genopbygge en positiv stemning i gruppen efter valgresultatet. Førstnævnte noterer, at de folketingsmedlemmer, der har overlevet en valglussing, normalt er glade. Sidstnævnte mener, at sommeren har læget det værste.

- Det har været en god lang sommerferie, hvor søvnmanglen er indhentet. Så jeg tror, at folk er restituerede og klar.

- Men jeg skal da gerne bidrage til stemningen med en vits og et par sange, siger Peter Skaarup.