Klaus Riskærs parti godkendes til folketingsvalget

Partiet Klaus Riskær Pedersen er blevet godkendt til at blive opstillet til folketingsvalget.

Det bekræfter Økonomi- og Indenrigsministeriet over for Ritzau.

Erhvervsmanden er blevet tildelt partibogstav "E" til det kommende valg til Folketinget, der senest skal afholdes 17. juni.

- Indenrigsministeriet har godkendt vor opstilling til folketingsvalget 2019 og har tildelt os bogstav "E".

- Kandidatliste klar i næste uge for opstilling i alle storkredse, skriver Klaus Riskær Pedersen på Twitter.

Han har foreløbig to medkandidater, Peter Hjorth og Rolf David Gøtze, som han præsenterede tirsdag i sidste uge.

Christina Asklund blev samme dag præsenteret som kandidat for partiet, men Klaus Riskær Pedersen fyrede hende allerede to dage senere.

- Christina er en rigtig sød pige med gode mærkesager, men min vurdering er, at hun vil få problemer med at klare mediepresset, sagde han torsdag i sidste uge.

Det er kun cirka en uge siden, at partiet Klaus Riskær Pedersen kunne konstatere, at det havde indsamlet de 20.109 vælgererklæringer, som er nødvendige for at kunne stille op til det kommende folketingsvalg.

Mandag gav en meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau partiet 1,4 procent af stemmerne.

Det rækker ikke nødvendigvis til en plads i Folketinget, idet spærregrænsen ligger på to procent.

Der er dog mulighed for at hente kredsmandater, hvis partiet samler særligt mange stemmer i én eller flere valgkredse.

Klaus Riskær Pedersen flirtede sidste år med Kristendemokraterne, og han har også været hos andre partier, inden han i november sidste år stiftede et parti i eget navn.

I 2015 var han kortvarigt medlem af Alternativet, og fra 1989 til 1994 sad han i Europa-Parlamentet som valgt for Venstre.

I 1993 blev han dog ekskluderet fra partiet og måtte fortsætte som løsgænger i den resterende periode.

Klaus Riskær Pedersen er tidligere dømt for bedrageri, og han har samlet modtaget over ti års fængsel.