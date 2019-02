Klaus Riskær er tæt på at være opstillingsberettiget

Partiet Klaus Riskær Pedersen er i løbet af den seneste måned kommet et pænt skridt tættere på at være opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg.

Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets månedlige status over indsamlede vælgererklæringer, der er opdateret mandag.

Heraf fremgår det, at partiet nu er oppe på 15.156 vælgererklæringer mod 11.261 for en måned siden.

Dermed mangler der mindre end 5000 for at nå op på det krævede antal, som er 20.109.

Og det følger nogenlunde det mønster, som stifteren af partiet, finansmanden Klaus Riskær Pedersen, havde forestillet sig.

- Det følger fuldstændigt den udvikling, vi havde forudset, og da der er lidt forsinkelse på ministeriets tal, er det reelle tal er formentlig omkring 1000 højere. Så det er rigtigt dejligt.

- Jeg har også hele tiden forventet, at vi ville få et sent valg, og hvis det holder stik, så ser det fornuftigt ud med hensyn til at blive opstillingsberettiget, siger partiformanden.

Med den nye, digitale løsning, der blev taget i brug i 2016, kan man afgive vælgererklæring bare ved at benytte sit NemID.

På den måde er det også nemmere at udpege eventuelle gengangere blandt støtterne.

Det kommende valg til Folketinget skal afholdes senest 17. juni. Det er statsministeren, der fastsætter valgdatoen.

Alle opstillingsberettigede partier, der vil med på stemmesedlen, skal melde sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 15 dage før valgdatoen for at blive endeligt godkendt.

Mere end 70 partier kæmper lige nu for at blive opstillingsberettiget. Det er dog kun fem af dem, der indtil videre har samlet mere end 1000 vælgererklæringer. Partiet Stram Kurs har næstflest med 3687.

Nye Borgerlige havde allerede i oktober 2016 indsamlet de nødvendige digitale underskrifter og har dermed længe været opstillingsberettiget.