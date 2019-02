Klaus Riskær Pedersen peger på Løkke som statsminister

Hvis det lykkes Klaus Riskær Pedersens parti at få en plads i Folketinget efter næste valg, vil erhvervsmanden pege på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

- Jeg har sagt følgende, og det er det, jeg mener: Lars Løkke Rasmussen er siddende statsminister, og han udskriver valg som siddende, sagde Klaus Riskær Pedersen på et pressemøde tirsdag formiddag.

- Selvfølgelig skal det være sådan, at den siddende statsminister har førsteret til at se, om han kan fortsætte sin regering. Hvis den fører til, at han ikke kan danne regering, så er det Mette Frederiksen, der får retten.

Men Klaus Riskær Pedersen er træt af spørgsmålet om, hvem han vil pege som statsminister efter et valg.

- Mit projekt, og det mandat jeg har bedt om fra befolkningen, er vigtigere end at blive gravet ned i de ligegyldige personting, om det er den ene eller anden, der er statsminister.

- Jeg vil ikke gidselstages af den diskussion, sagde Riskær.

Den bedrageridømte Klaus Riskær Pedersen stiller selv op i Københavns Storkreds. Derudover er der fundet tre andre kandidater, som også stiller op for partiet.

Flere gange i løbet af pressemødet gentog Riskær Pedersen sit valgslogan, som lyder: "Hold hovedet koldt og hjertet varmt".

Han blev gjort opmærksom på, at Lars Løkke Rasmussen også brugte den frase i sin nytårstale for år tilbage.

- Det var jeg ikke klar over, lød det fra Klaus Riskær Pedersen.

- Herregud, hvis det er Lars, der har lavet det. Det er et godt slogan. Bare han ikke beder mig om royalties.