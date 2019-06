Partiet og kandidaten Klaus Riskær Pedersen lukker og slukker

Prognoser viser, at partiet Klaus Riskær Pedersen er langt fra at komme i Folketinget. Partiet ophører.

Partiet Klaus Riskær Pedersen ophører, siger stifter Klaus Riskær Pedersen til Ritzau.

- Det parti, jeg har lavet, kommer ikke til at stille op igen, siger han.

- Der er faldet en afgørelse, og det projekt, jeg har lagt frem, er blevet godt modtaget.

- Jeg har fået rigtig mange positive reaktioner, og folk har takket for idéerne og nytænkningen. Men så har de så skrevet, at de stemmer på noget andet, siger han.

Det er første gang, at partiet er opstillingsberettiget til Folketinget.

Partiet Klaus Riskær Pedersen var et af tre nye partier, der blev opstillingsberettiget til valget. Sammen med Stram Kurs og Nye Borgerlige.

Ifølge prognoserne balancerer Stram Kurs på spærregrænsen mens Nye Borgerlige ligner et nyt parti i Folketinget.

- Jeg tror, at vi er derhenne, at folk er mægtig glade for min deltagelse, men de mener ikke, at der er grund til et nyt parti i Danmark. Det er sådan, at jeg fortolker det, og den fortolkning vil jeg lægge til grund for min konklusion

- Min konklusion bliver så, at jeg vil ikke søge at genopstille igen, siger Klaus Riskær Pedersen.

Han fortæller, at han har mødt mange partiledere og håber, at han kan fortsætte med at komme med ideer til dansk politik.

- Jeg vil gerne sige til den kommende statsminister, at jeg gerne vil arbejde som konsulent. Også uden betaling. Det er da et tilbud, siger den snart forhenværende partiformand.

Han siger samtidigt, at han ikke får svært ved at finde på noget at lave efter valget.

- Jeg skal stå op i morgen og spise scrambled eggs klokken ti. Så skal jeg have min båd i vandet og sejle rundt i kanalerne med min vidunderlige kæreste og min søn på ni måneder.

- Det her var noget, jeg gerne ville gøre. Vælgerne har ikke ment, at vi havde et brug for et nyt parti. Men jeg håber, at de partier der kommer ind, lytter til den stemme, der er kommet fra dem, der har stemt på mit parti, siger Klaus Riskær Pedersen.