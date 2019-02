Klaus Riskær Pedersen og hans parti med samme navn har indsamlet de 20.109 vælgererklæringer, som er nødvendige for at kunne stille op til det kommende folketingsvalg.

Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Klaus Riskær Pedersen har dog ikke formelt overdraget sine vælgererklæringer til ministeriet. Derfor har ministeriet heller ikke officielt taget stilling til, om hans parti kan gøres opstillingsberettiget.

På Twitter skriver Klaus Riskær Pedersen, at han mandag har anmeldt sit parti til opstilling til det kommende Folketingsvalg.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Klaus Riskær Pedersen, men han skriver i en sms, at han ikke udtaler sig før tirsdag formiddag, hvor han har indkaldt til pressemøde.

Desuden skriver han, at han afventer Økonomi- og Indenrigsministeriets formalisering.

Klaus Riskær Pedersen er i forbindelse med indsamling af vælgererklæringer blevet kritiseret for at omgå den såkaldte eftertænksomhedsperiode, fordi han gav borgerne mulighed for at bekræfte deres underskrift med det samme med NemID.

Eftertænksomhedsperioden fastslår ellers, at der skal gå syv dage, fra en borger første gang siger ja til at give sin underskrift til et parti, til at støtten endeligt bekræftes.

Partilederen rettede ind, da Økonomi- og Indenrigsministeriet påtalte det.

Det kommende folketingsvalg skal senest afholdes 17. juni i år.

Klaus Riskær Pedersen har tidligere været medlem af Venstre, som han repræsenterede i EU-Parlamentet, inden han blev ekskluderet.

Han forsøgte at blive folketingskandidat for Alternativet inden det seneste valg, men blev vraget af partiets politiske leder, Uffe Elbæk. Andre forsøg på at blive opstillet for Kristendemokraterne og De Konservative lykkedes heller ikke.