Klaus Riskær Pedersen har en god fornemmelse på valgdagen

Klaus Riskær Pedersen, som er leder af partiet med samme navn, erkender, at han kom lidt sent i gang med valgkampen. Men i den seneste uge er hans kampagne for alvor kommet op i omdrejninger.

Det siger han onsdag, hvor han afgiver sin stemme på Nyboder Skole på Østerbro i København.

- Vores kampagne satte rigtig op i gear efter EP-valget, men det har været lidt svært for meningsmålingerne at fange det, siger Klaus Riskær Pedersen, som alligevel har en god fornemmelse og regner med at komme i Folketinget.

- Men den vigtigste meningsmåling er den, der foregår inde bag de gardiner der, skal vi ikke vente på den?, siger han.

I målingerne ser det dog svært ud for Klaus Riskær Pedersen. Hans parti ligger i de fleste målinger under spærregrænsen. I Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af en række målinger, får partiet blot 0,5 procent af opbakningen.

Klaus Riskær Pedersen tilhører blå blok og peger på Lars Løkke Rasmussen som forhandlingsleder efter valget.

Hvis partiet lige netop ikke klarer spærregrænsen, kan det føre til stemmespild for den blå blok med op til to procent.

Men det bør ikke afholde vælgerne fra at sætte kryds ved partiet Klaus Riskær Pedersen, siger partilederen.

- Jeg mener, at vælgerne har mulighed for at give fornyelse ind i den blå lejr, fordi man er langt bagud i stemmetallet, så om man har et mandat fra eller til, overlever man nok. Så giv dog fornyelsen en chance, siger han.

Adspurgt om det er slut med politikeren Klaus Riskær Pedersen, hvis det ikke lykkes at komme i Folketinget, svarer han:

- Lige nu er jeg der, at vi holder et valg, som er afgjort ved 23-tiden. Hvad der sker derefter, har jeg ikke nogen holdning til, siger han.

- Om man står på det højeste bjerg eller den laveste dal, kan jo godt have betydning for, hvilken vej man går.