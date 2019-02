Klar til to valg: Radikale brødre stemte dørklokker

To glade, radikale brødre - Rasmus (t.v.) og Morten Helveg Petersen kan meget vel komme til at hænge med valgplakater i lygtepælene til samme valg til henholdsvis Folketinget og Europa-Parlamentet. Begge tror, at de to valg bliver slået sammen og afholdt den 26. maj. Lørdag stemte de dørklokker i Åløkkekvarteret i Odense. Foto: Bjarke Vestesen

Morten og Rasmus Helveg Petersen er brødre og stiller op for Det Radikale Venstre for henholdsvis Europa-Parlamentet og Folketinget. Sammen gik de lørdag rundt i boligkvarter i Odense og snakkede valg med dem, der havde tid og lyst.

Det kan godt være lidt grænseoverskridende at skulle ringe på en helt tilfældig dør og risikere at blive smidt på porten med en masse grimme ukvemsord i nakken. Det skete dog ikke, men ét enkelt sted åbnede en kvinde, som havde svært ved at sige direkte, at hun ikke havde tid og lyst til at snakke politik. Men det var kun det ene tilfælde, mens Rasmus og Morten Helveg Petersen lørdag eftermiddag stemte dørklokker i Åløkkekvarteret i Odense. De har begge fynske rødder, de er brødre, de stiller op for det samme politiske parti, og lørdag fulgtes de ad rundt i Åløkkekvarteret forud for de to valg, de stiller op i. For selv om de begge repræsenterer Det Radikale Venstre stiller 50-årige Rasmus Helveg Petersen op til Folketinget, mens storebror, 52-årige Morten Helveg Petersen, stiller op til Europa-Parlamentet. - Det er sjovt og rart at følges ad, og meget anderledes at møde vælgerne på denne måde end når vi står i gågaden og deler brochurer ud, siger Morten Helveg Petersen.

Brødre på valg Morten Helveg Petersen, 52 år, sidder allerede i Europa-Parlamentet for Det Radikale Venstre. Han stiller igen op, når der den 26. maj 2019 er valg til Europa-Parlamentet.Rasmus Helveg Petersen, 50 år, er forhenværende minister for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og udviklingsminister. Han stiller op til folketingsvalget, som endnu ikke er udskrevet, for Odense-kredsen.



Med Odense-kredsen følger Rasmus Helveg Petersen i familiens fodspor. Hans far, tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen, var fra Odense og var opstillet som folketingsmedlem i Middelfart og repræsenterede af flere omgange fra 1977 til 2011 fynboerne i Folketinget.



Brødrenes farfar, Kristen Helveg Petersen fra Langeland, var også folketingsmedlem, og nåede at være kultur- og undervisningsminister.

Begge er vokset op i hjem med politik gennem flere generationer, for de er begge sønner af afdøde Niels Helveg Petersen, som var født i Odense og gennem sin mange årtier som politiker havde et hav af politiske poster. Blandt andet som udenrigsminister og økonomiminister. Brødrene var ikke alene om lørdag at stemme dørklokker hos folks private hjem. Samtlige af partiets kandidater til det kommende folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet var ude i forskellige kvarterer i Odense for at få den direkte snak med borgerne frem for den mere overfladiske, når politikere stikker borgerne en brochure i hånden på gågaden. - På gågaden står vi og pusher noget valgmateriale på dem, men her møder vi dem på deres private banehalvdel. I starten var det lidt grænseoverskridende at banke på hos folk. Der var også flere, der sagde, de ikke havde tid og det er forståeligt, siger Morten Helveg Petersen. - Folk vil faktisk gerne høre, hvad vi har at sige. De vil gerne spørges, og de vil gerne høres om deres holdninger, supplerer Rasmus Helveg Petersen, som stiller op i Odensekredsen. Og hvad ville folk så snakke om? Jo, især klima og miljøforandringer. - Vi har ikke hørt nogen tale bogstavkombinationer i forbindelse med en ny regering, siger Rasmus Helveg Petersen.

Valg den 26. maj Mens datoen for valget til Europa-Parlamentet ligger fast med den 26. maj har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) endnu ikke fastsat datoen for folketingsvalget. De to brødres bud er dog - som mange andres, at begge valg kommer til at finde sted den samme dag, dvs. den 26. maj. - Valget til Europa-Parlamentet behøver mere opmærksomhed, og det kan godt være, det bliver fortrængt i folks tanker om folketingsvalget, frygter Morten Helveg Petersen. Omvendt erkender han, at det kan trække valgprocenten op, fordi EU-valg aldrig når de samme højder som til folketingsvalg, og kommunal- og regionsvalg. Derfor kan det sagtens være, at de to Helveg-brødre kommer til at hænge i de samme lygtepæle til hvert sit valg på samme dag. - For hver dag, der går, ser det mere og mere sandsynligt ud, erkender Rasmus Helveg Petersen.