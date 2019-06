Kinesere i Danmark sendte spanske skunk-pakker til England

Tre kinesiske mænd er idømt fængsel og udvisning for at have modtaget og videresendt cirka 870 kilo skunk.

Via pakkeleveringsfirmaet GLS modtog tre kinesiske mænd en stribe pakker sendt til flere adresser i København. Pakkerne blev ikke åbnet, men i stedet sendt direkte videre til England.

Det skete i løbet af flere måneder sidste år.

I pakkerne lå kilovis af skunk, og det koster nu de tre mænd både fængsel og udvisning af Danmark.

To af de tiltalte har fået tre år og ni måneders fængsel. De er begge udvist af Danmark for bestandig dømt for at have smuglet cirka 870 kilo skunk via København.

Den tredje mand blev dømt i mindre omfang og fik derfor et år og seks måneders fængsel. Han blev også udvist, men kan rejse over den danske grænse igen om 12 år.

Anklager Emilie Klausen førte sagen i retten. Hun fortæller, at de tre mænd er dømt for organiseret smugling.

- De er dømt for at have taget imod pakker fra Spanien. Efter at have modtaget pakkerne har de sendt dem direkte videre til England, siger hun.

Politiet kom på sporet af sagen efter tip fra både GLS og Toldstyrelsen.

- Nogle af pakkerne blev standset, og oplysningerne om dem kom videre til politiet. Beviserne mod de tre mænd bygger derfor på blandt andet oplysninger fra GLS om en række forsendelser og observationer foretaget af betjente, siger Emilie Klausen.

Pakkeposten ind og ud af København, som to af mændene er dømt for, stod på fra august til oktober sidste år. Den tredje mand er dømt for at have været en del af netværket i en kortere periode.

Skunk er en særlig potent form for cannabis, og dyrkningen er ret krævende. Planterne skal have høj varme og skal vandes konstant.

I forbindelse med efterforskningen af sagen ransagede politiet en adresse, hvor der blev fundet kontanter. Ifølge tiltalen var det udbyttet af at have fungeret som smugler-central.

Pengene, der var fordelt i forskellige valuta, er blevet konfiskeret.

Alle de dømte har nægtet sig skyldig i sagen. De kan fortsat vælge at anke dommene.