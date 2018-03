Kim Wall-sagen

Tredje dag i sagen om drabet på Kim Wall blev første dag uden et ord fra Peter Madsen. Det gav plads til kolde kendsgerninger. Det var ikke til Peter Madsens fordel.

Dag 3: Peter Madsen har begået en forbrydelse. En vidneløs forbrydelse. Det eneste levende menneske, som så, hørte, følte, hvad der præcist skete i ubåden, er Peter Madsen. Alligevel skal der føres 37 vidner i sagen. Nogle kan sige noget om Peter Madsen før forbrydelsen. Nogle kan sige noget om Peter Madsen efter forbrydelsen. Ingen kan sige noget om Peter Madsen under forbrydelsen. På en tredjedag, hvor de eneste ord fra Peter Madsen var sporadisk hvisken til forsvareren, blev seks af vidnerne afhørt. Der er 31 igen.

To vigtige vidner

To af de seks vidner på dag tre er vigtige. Af hver sin årsag. Retsmedicineren er vigtig for bevisførelsen. Vel den vigtigste af alle i forhold retssagens konkrete formål: At nå frem til en dom og en straf - om et menneske skal tilbringe resten eller blot en del af livet i fangenskab. Kæresten, Kim Walls, er vigtig for os alle. For historien. For at der vil være andet end aske og en forbryder, vi aldrig glemmer navnet på, når sagen er forbi. For den kollektive erindring. For at vi vil huske det tragiske tab af et ungt, ambitiøst menneske. Alle kan besøge hjemmesiden rememberingkimwall.com og se mindehøjtideligheden. Og videoen, hvor den unge journalist er ved at sejle fra koraløen Enewetak i Stillehavet, hvor hun har lavet en reportage om klimaforandringer og atomaffald. Hun taler til kameraet, og dette er det sidste, hun siger: "Det er lige sådanne historier, jeg gerne vil lave, historier hvor jeg kan lave reportager set gennem en udenrigspolitisk linse. Forhåbentlig kan jeg skabe mig en plads i den mandligt dominerende udenrigspolitik. Tak."

Mistet mening

Kim Wall havde en dansk kæreste. De nåede at være sammen i 11 måneder og boede på Refshaleøen i København. Ugen efter Kim Walls død skulle de være fløjet til Beijing i Kina og flyttet ind i en bolig, de havde fremlejet for et år. Den første nat uden Kim Wall - mens kæresten stadig var uvis - tilbragte han i desperation. Han vidste, noget var galt, fordi hun ikke var kommet tilbage som planlagt. Han ringede til Søværnet, hæren, politiet. Alt hvad han kunne komme i tanke om. Han cyklede rundt på Refshaleøen. Han ringede til Kim Walls forældre i Sverige. Han opsøgte Peter Madsens hangar, hvor han mødte Peter Madsen kone. Hun virkede fjendtlig, afvisende. Han insisterede på, at hun skulle fortælle ham noget. Hvad som helst. Hun bad ham bare stoppe med at stille spørgsmål. Torsdag sad han i retten og fortalte om Kim Wall. Og om sit tab. - Alle mine fremtidsplaner var lagt sammen med Kim. Nu ved jeg ikke længere, hvorfor jeg overhovedet tager en uddannelse ... det har påvirket alt. - Hun var en utroligt ambitiøs journalist. Fantastisk nysgerrig. Hun fandt skønhed alle mulige steder og kunne ikke holde sig fra at rejse rundt og opleve, opdage og beskrive. Den 11. august, da Peter Madsen smed en parteret Kim Wall i Køge Bugt, skulle de have været til bryllup i Kolding.

De kolde kendsgerninger