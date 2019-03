Kim Larsen-søn er stolt over at være med på sidste album

Hjalmer Larsen, søn af Kim Larsen, takker på Instagram sin afdøde far for at få lov til at være med til at indspille albummet "Sange Fra Første Sal", som består af 12 nye sange fra Kim Larsen.

Albummet kan høres på de fleste store musiktjenester fra midnat natten til fredag.

- Jeg fortalte dig heldigvis, hvor uendelig stolt jeg er over at være med på den her plade, og at det altid vil stå som det største og smukkeste for mig.

- Tak fordi du altid satte barren så højt, og tak fordi jeg måtte være en del af det, skriver Hjalmer Larsen på Instagram, hvor han afslutter opdateringen med et hjerte.

Sangene på albummet er indspillet i Kim Larsens lejlighed - på første sal - og de blev indspillet over foråret og sommeren 2018. Med til at indspille sangene var foruden sønnen Hjalmer også Jørn Ørn, der også var Larsens manager.

Trioen pryder coveret, hvor billedet er taget af Kim Larsens hustru, Liselotte Kløvborg.

Kim Larsen døde 30. september sidste år. Han sov stille ind efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.

Dj og journalist Jørgen de Mylius er begejstret over udsigten til nye sange fra Kim Larsen.

- Det er fantastisk. Jeg forventer, at det lever op til god Kim Larsen-standard, og at det er nye dejlige sange, som det har været på hvert eneste album. Og så skal det selvfølgelig ud til folket.

- Så det er vidunderligt. Det er dejligt lige at få lidt dessert, siger han.

Det eneste, der vil være ærgerligt, er, hvis sangene ikke lever op til Larsens normale standard, mener de Mylius. Men han er sikker på, at manager Jørn Ørn kun sender albummet ud, fordi det er godt nok.

Jørgen de Mylius er ikke overrasket over, at der nu kommer nyt fra Kim Larsen, selv om han er gået bort.

- Jeg kender folkene ude fra Warner (pladeselskabet, red.), der udgiver hans plader, og de har hele tiden smilet lidt og sagt, at der nok ville komme noget fra arkiverne eller et eller andet. Så det overrasker mig slet ikke, siger han.