Kilder: Drabssag i Marokko kan være terrorrelateret

Marokkansk politi forbinder nu dobbeltdrabet på en dansk og en norsk kvinde i Marokko til terror.

Det siger kilder tæt på efterforskningen til nyhedsbureauet AFP og til den norske netavis VG.

24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde, 28-årige Maren Ueland, blev mandag fundet dræbt ved deres telt i et populært vandreområde ikke langt fra landsbyen Imlil.

En kilde oplyser til AFP, at yderliggående islamister mistænkes for at have dræbt de to unge skandinaver.

- Yderliggående islam er ikke udelukket på grund af profilen på den mistænkte, der er anholdt, og de tre efterlyste mænd, siger den unavngivne kilde.

Det er ventet, at der vil komme mere officiel information om dette onsdag aften, skriver VG.