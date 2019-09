Kiks i svindelsag: Vidne fra Litauen måtte rejse hjem igen

Forsvarerne i sag om hvidvask af halv milliard kroner kritiserer anklagere for at spilde rettens tid.

En litauisk mand var onsdag rejst til Danmark for at vidne i en kæmpemæssig svindelsag i Glostrup, men han blev kort efter sendt hjem igen.

Problemet var, at anklagerne ikke havde sørget for at udlevere de nødvendige papirer om sagen til den advokat, der med kun en dags varsel var blevet beskikket for litaueren. Han skulle afhøres med en sigtets retsstilling.

- Det er spild af tid, siger advokat Anders Nemeth i retsmødet og kritiserer anklagemyndigheden.

Han forsvarer en af de tiltalte i sagen, som politiet kalder "Operation Greed", og som drejer sig om blandt andet hvidvask af 530 millioner kroner. Hans klient og fire andre af de tiltalte har efterhånden været varetægtsfængslet i næsten 23 måneder.

- Henset til at min klient og andre er arrestanter, må anklagemyndigheden sørge for, at der sker en smidig afvikling af bevisførelsen, og at vi holder tidsplanen. Dette er uacceptabelt, siger Anders Nemeth.

Aflysningen af afhøringen har konsekvenser for et stort antal mennesker. I retslokalet sidder de fleste af de tiltalte, 17 forsvarere, adskillige fængselsbetjente og politifolk og flere tolke. På dommerpodiet er der to dommere, tre lægdommere og en protokolfører.

- Jeg har noteret Nemeths henstilling, siger retsformanden, dommer Mette Undall-Behrend.

Også en anden episode diskuteres. Den enorme sag er usædvanlig. Blandt andet fordi politifolk fortsat er i gang med efterforskningen, mens sagen behandles i retten.

Det er aftalt, at forsvarere skal have nyt materiale, 14 dage før det præsenteres i retten. På den måde får de en chance for at forberede sig med deres klienter. Men onsdag ville anklagerne alligevel bruge en ny rapport, som forsvarerne først modtog tirsdag.

De to hændelser får advokat Jakob Lund Poulsen til at tage ordet. Han opfordrer retten til at træde i karakter og sørge for at få strammet op.

- Det kunne måske også være fremmende, hvis der kom tilkendegivelser fra dommersædet om den måde, sagen er tilrettelagt på. Der er jo ikke frit slag i bolledejen for anklagemyndigheden, siger han.

Specialanklager Maria Cingari har onsdag sagt, at det sådan set også frustrerer anklagerne, at nyt materiale fremlægges med kort varsel. Men det viser sig, noterer Jakob Lund Poulsen, at det faktisk er anklagerne selv, der havde bedt politiet om materialet.

Fra dommerpodiet kommer der ingen skarp opsang til de tre anklagere.

- Det er selvfølgelig væsentligt, at materialet kommer frem i så god tid, at forsvarerne kan nå at forberede sig. Dagen før er selvfølgelig ret sent. Der er ingen tvivl om, at bevisførelsen skal afvikles så smidigt som muligt, siger retsformanden.

Den litauiske mand skal på ny rejse til Danmark. Han skal møde op 24. oktober, får han at vide.

Retssagen begyndte i december sidste år. Der er planlagt retsmøder frem til oktober 2020.