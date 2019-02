Keyaccountmanager i Atea bestak offentligt ansatte

Dommen for bestikkelse af offentlige ansatte lyder på 40 dages betinget fængsel og samfundstjeneste.

En tidligere keyaccountmanager hos it-leverandøren Atea er tirsdag idømt 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste for bestikkelse af offentligt ansatte. Det oplyser specialanklager Michael Schaumburg-Müller fra Bagmandspolitiet.

Dommen er endnu en i rækken i et større sagskompleks om omfattende bestikkelse af offentligt ansatte, der er foretaget af ansatte hos it-leverandøren Atea.

Den 54-årige keyaccountmanager valgte i sidste uge at erkende sig skyldig i de sigtelser, som Bagmandspolitiet havde rejst mod ham. Og det er på den baggrund, at han tirsdag er blevet dømt.

Manden sørgede for, at medarbejdere i Forsvaret i tre tilfælde modtog elektronik i form af mobiltelefoner, computere og en bluerayafspiller enten gratis eller til spotpris.

Den slags er ikke i orden. For offentligt ansatte må ikke modtage gaver. Det er også forbudt at give gaver til offentligt ansatte, hvis det er for at opnå en fordel - altså som smørelse.

I sagskompleksets hoveddel er en gruppe tidligere chefer i Atea og offentligt ansatte ledere idømt fængsel for at have ydet og modtaget bestikkelse i form af blandt andet dyre restaurantbesøg og en Formel 1-tur til Dubai.

Den del af sagen er anket til landsretten.

Derudover er en række offentligt ansatte dømt for at have modtaget elektronik til spotpriser fra deres kontakter hos Atea, som de handlede med på vegne af deres arbejdsgiver.

De har fået betingede domme.

Bagmandspolitiet er nu i gang med at behandle sagerne mod de tidligere Atea-ansatte. De sørgede for, at de offentligt ansatte fik de billige varer.

Ud over den 54-årige er en anden mand idømt betinget fængsel. Han er i øvrigt også dømt i sagskompleksets hoveddel, hvor han fik en delvist betinget dom, men hvor tre måneder var ubetinget.

Selskabet Atea har i sagens hoveddel betalt en bøde på ti millioner kroner. I den mindre del har selskabet betalt en bøde på tre millioner - altså 13 millioner i alt.