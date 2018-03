Akrobatiske krumspring, røde næser og kulørte telte dukker op over hele landet fra påske, hvor cirkussæsonen begynder.

Årets sæson byder på forestillinger fra seks cirkus. Det største, Cirkus Arena, har banket teltpælene i ved Bellahøj i København, hvor det afholder landspremiere onsdag 28. marts.

Og efter nogle økonomisk hårde år kan cirkusbranchen nu se frem til flere fyldte telte, spår formand for foreningen Danske Cirkusvenner Ole Simonsen.