Kejserinden af de gyngende rytmer

Hun har levet af at lave musik, siden hun var helt ung, og hun er blevet et ikon i amerikansk soul og gospel. Den 28. maj fylder Gladys Knight 75 år.

Gladys Knight var kun syv år, da hun vandt førsteprisen i talentkonkurrencen "The Original Amateur Hour" på amerikansk tv i 1951.

Året efter blev hun en del af gruppen The Pips sammen med blandt andre to af sine søskende. Og mere end seks årtier senere synger hun stadig og kendes som "The Empress of Soul" - kejserinden af soul.

Tirsdag den 28. maj fylder hun 75 år.

Gladys Knight voksede op i sydstaten Georgia. Sammen med The Pips bevægede hun sig som ganske ung mod en seriøs musikkarriere, og i midten af 1960'erne fik gruppen kontrakt hos det legendariske pladeselskab Motown.

Inden da havde Gladys Knight holdt en pause fra musikken for - i en alder af 18 år - at starte familie med sin daværende mand. Hun fik to børn, før hun vendte tilbage til scenen.

The Pips brød igennem, da de udgav bandets fjerde single, "I heard it through the grapewine", som blev et af deres største hits.

Senere skiftede de Motown ud med pladeselskabet Buddah Records. Herfra udgav de singlen "Midnight Train to Georgia", som skulle blive gruppens nok bedst kendte nummer.

The Pips blev opløst i slutningen af 1980'erne, da Gladys Knight besluttede, at hun ville forfølge en solokarriere.

Gladys Knight er blandt de sangere, som har haft æren af at indspille titelsangen til en James Bond-film. Det skete i 1989 i forbindelse med 007-filmen "License to Kill".

Hun har optrådt prominente steder som i Det Hvide Hus, ved Super Bowl 2019, der blev afholdt i februar, samt ved Michael Jacksons begravelse som en nær ven af Jackson-familien.

Til sommer kommer hun til Danmark, hvor hun skal optræde på Copenhagen Jazz Festival som et af festivalens hovednavne.

Ved siden af musikken har Gladys Knight medvirket i film og flere tv-serier.

Hun har været gift fire gange og har fået to sønner og en datter. Den ene søn døde dog som voksen af en hjertefejl.

I dag bor Gladys Knight i North Carolina sammen med sin mand, William McDowell.