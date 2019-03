Kasket med F giver fængsel til medlem af bande

Et medlem af banden Loyal To Familia (LTF) straffes fredag med ubetinget fængsel i 40 dage, fordi han gik rundt med en sort kasket med et hvidt F.

Københavns Byret mener, at han dermed har videreført banden, som af politiet var blevet forbudt.

Samtidig får han en ekstra straf: I et år forbydes han at færdes i et afgrænset område af Nørrebro i København. Han må ikke opholde sig på en stribe navngivne gader. Denne sanktion skyldes, at han har overtrådt et tidligere nedlagt opholdsforbud.

Københavns Politis foreløbige indgreb mod Loyal To Familia skete 4. september. Syv dage senere blev den 35-årige mand spottet en sen aften på Blågårds Plads på Nørrebro med den sorte kasket på hovedet.

Det hvide F var et tegn, som henviste til banden, mente anklagemyndigheden, som altså har fået medhold.

I et retsmøde forleden bad den tiltaltes forsvarer om frifindelse. Der er ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at F faktisk er et erstatningssymbol, sagde advokat Berit Ernst.

Derimod sagde senioranklager Andreas Emil Christensen, at forskellige mænd i Nivå, Fredericia og i København i dagene efter forbuddet var blevet set med F på kasketterne.

- Det er nærmest en statistisk umulighed, at det skulle være tilfældigt, at denne kasket bliver set på forskellige bandemedlemmer forskellige steder, lød det.

En tilsvarende sag behandles for tiden ved Retten i Helsingør.

Efter politiets forbud mod LTF skal Københavns Byret afgøre, om banden er en forening, om den virker ved vold, og om den derfor kan opløses i medfør af en bestemmelse i Grundloven.

Loyal To Familia kom til verden i januar 2013. Lederen og grundlæggeren, Shuaib Khan, er udvist af Danmark.

På et tidspunkt var der cirka 260 medlemmer, anslår politiet. Der har været afdelinger i Nivå, Helsingør, Hillerød, Køge, Fredericia, Aarhus og forskellige steder i København.

For tiden er cirka 100 personer af politiet registreret som tilknyttet LTF, er det kommet frem i et retsmøde forleden.