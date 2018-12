Kaos i nytårstrafikken: Motorvej spærret efter uheld

Vestmotorvejen er spærret ved afkørsel 41 Tjæreby for bilister med kurs mod vest.

Tre biler er involveret i et uheld, der har sat prop i nytårstrafikken på Vestmotorvejen ved afkørsel 41 Tjæreby.

Motorvejen er helt spærret for bilister, der kører med kurs mod Fyn, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Kort før klokken 18 er der ikke mange oplysninger om situationen. Det står således ikke klart, om nogen er kommet til skade.

Politiet opfordrer alle bilister til at køre af ved afkørsel 40 og finde en alternativ rute til nytårsfesten.

Vejdirektoratet oplyser, at både politi og redningsfolk er på stedet. Forventningen er, at der tidligst vil blive åbnet for trafik klokken 18.30.