Kamp mod Islamisk Stat giver fængselsstraf

En mands ophold i Syrien, hvor han kæmpede imod Islamisk Stat, udløser i Højesteret tirsdag en straf på fængsel i seks måneder.

Den 41-årige Tommy Mørck deltog i kurdiske styrkers kampe mod Islamisk Stat nær Raqqa.

Straffen skyldes en af terrorparagrafferne i straffeloven. Den forbyder indrejse og ophold i bestemte konfliktfyldte zoner i Syrien og Irak.

De syv dommere i Højesteret er enige om, at den 41-årige skal straffes, og det resultat er også Vestre Landsret og Retten i Aarhus tidligere kommet frem til.

Men de er ikke enige om straffens længde. Fem dommere mener, at fængsel i seks måneder er passende. Derimod har to dommere stemt for betinget fængsel i tre måneder.

Den dømte har tidligere været i Livgarden og aktiv i Alternativet. Han har kaldt sagen politisk.