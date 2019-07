KL vil hjælpe med billigere lån til husejere i klimaknibe

Tusindvis af husejere risikerer at komme i klemme på grund af klimaforandringer.

Derfor vil kommunernes forening, KL, sørge for, at husejere får nemmere adgang til billige og attraktive lån til finansiering.

Det kan eksempelvis gælde byggeri af diger og pumpestationer, skriver Jyllands-Posten.

Konkret foreslår KL, at de ramte husejere skal kunne få lån fra Kommunekredit, som er en af de store kommunale pengetanke.

- Der er mange husejere, og der vil komme flere i fremtiden, som kan stå i nogle meget store udfordringer med at få finansieret den nødvendige klimasikring, de skal have for at kunne holde vandet væk fra deres hus og bolig.

- Vi kan se, at der er flere og flere steder, hvor det er nødvendigt, at man får lavet en ny adgang til lånemuligheder, siger Jacob Bjerregaard (S), borgmester i Fredericia og formand for KL's miljø- og forsyningsudvalg, til Ritzau.

Et normalt realkreditlån løber maksimalt over 30 år. Men et lån hos Kommunekredit kan løbe over 50 år.

Samtidig kan Kommunekredit yde lån til en gruppe af husejere i eksempelvis et digelag. Og hvis lånet for eksempel erstatter et banklån, bliver det automatisk billigere.

Rapporter viser, at havet vil stige med måske halvanden meter inden 2100, og samtidig vil grundvandet stige som følge af mere nedbør.

Dertil kommer, at det stadig oftere sker, at en å løber over sine bredder, eller at regnskyl fylder kældre med vand.

Projekter for at forhindre de værste skader kan nemt koste den enkelte husejer titusindvis af kroner. Og som hovedregel er det husejerne selv, der skal betale.

Men nogle har ikke pengene eller risikerer at få nej fra kreditforeningen, fordi husene ligger for risikabelt. Derfor mener KL, at det er nødvendigt at kigge på lånemulighederne.

Ifølge KL vil det kræve en ændring af reglerne, hvis Kommunekredit skal yde lån til private.