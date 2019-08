KL frygter for velfærden efter hul i statskassen

Kommunerne frygter, at Finansministeriet vil bruge hul i finanserne til at spare på velfærden.

Som mange tidligere finansministre før ham præsenterede Nicolai Wammen (S) et hul i de offentlige finanser efter et indledende kasseeftersyn.

Det skulle være på 3,5 milliarder kroner, som finansministeren mener, at den tidligere regering har efterladt. Hos kommunerne frygter man, at det vil blive brugt som undskyldning i forhandlingerne om deres økonomi for næste år.

- Et hul i statskassen ændrer ikke på, at kommunerne her og nu står med nogle store økonomiske udfordringer. Dels fordi vi bliver flere ældre og kronikere, dels fordi vi endnu ikke har løst sundhedsvæsenets udfordringer, skriver næstformand i KL, Martin Damm (V), i en kommentar.

På et pressemøde beskrev Nicolai Wammen (S), hvordan de 3,5 milliarder kroner er penge, der nu ikke i 2020 kan blive brugt på "børn, ældre og syge". Altså de områder, kommuner og regioner står for.

Deres økonomiske ramme for 2020 bliver lige nu forhandlet, og efter en valgkamp med fokus på velfærd har begge organisationer sat næsen op efter mærkbare, økonomiske løft.

- Udgangspunktet for de forhandlinger er blandt andet en valgkamp med meldinger om løft af velfærden, så vi kan følge med de udviklinger og udfordringer, vi står med i kommunerne.

- Og så vi kan levere den velfærd, som borgerne med rette forventer. Det udgangspunkt har ikke ændret sig med dagens melding fra finansministeren, skriver Martin Damm.

Kommunerne peger på et stort behov for flere penge. Ikke bare kommer der flere ældre med større behov for pleje, der er også blevet holdt igen i årevis. Samtidig anfører de et stort behov for at bygge og vedligeholde deres faciliteter.

- Det er jo ikke nyt, at en ny regering som noget af det første kigger finanserne efter i sømmene. Og det er egentlig heller ikke nyt, at det eftersyn resulterer i meldinger om en slunken kassebeholdning.

- Nu handler det om, at regeringen må prioritere og finde de nødvendige midler til den kommunale velfærd, skriver Martin Damm.