KL-formand advarer mod dyre løfter i valgkampen

Der er ikke råd til dyre valgløfter i den forestående valgkamp.

Det er budskabet fra formanden for landets 98 kommuner, Jacob Bundsgaard (S), da han torsdag taler for 1500 kommunalpolitikere og gæster i Aalborg.

- Den barske virkelighed er, at frem til 2025 kræver befolkningsudviklingen, at hele det økonomiske råderum bliver anvendt til velfærd.

- Og hver gang der bliver lovet noget til andre ting i den valgkamp, vi står midt i, bliver der mindre til den nære velfærd, siger formanden for Kommunernes Landsforening (KL).

Det finanspolitiske råderum er det forventede overskud på statens budgetter, når alle regninger er betalt.

Det udgør ifølge Finansministeriet 25 milliarder kroner frem mod 2025.

Men det går næsten lige op med udgifterne til mange flere ældre og børn i samme periode, lyder det fra KL-formanden.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der bliver 87.000 flere borgere over 80 år de næste syv år.

Der kommer også 50.000 flere børn mellem nul og fem år i samme periode.

Det betyder øget tryk på daginstitutioner og hænder til at tage sig af børnene.

Kommunerne bliver ofte mødt med kravet om, at de skal effektivisere og køre længere på literen.

Men det har man allerede i vidt omfang gjort, påpeger Jacob Bundsgaard.

- Så selv om vi i kommunerne fortsat vil arbejde med både effektiviseringer, nye løsninger, digitalisering og fortsat vil prioritere hårdt, kommer vi ikke uden om, at der skal tilføres ressourcer til kommunerne af Folketinget, hvis vi skal udvikle vores velfærd.

Han forudser, at de kommende forhandlinger med regeringen om næste års økonomi i kommunerne bliver svære.

- Den virkelighed, vi kigger ind i, er, at vores økonomi er under voldsomt pres, siger Jacob Bundsgaard.

Det bliver ifølge kommunernes formand ikke nemmere af, at kommunerne holdes i en stram økonomisk snor af regeringen.

- Hvis man klemmer kommunerne ned i en spændetrøje, som er adskillige numre for lille, så bliver det svært at få det til at lykkes. Derfor står vi nu med et stort efterslæb på vores veje og vores bygninger.

Han afslutter sin tale med en bøn om at få løst en opgave, der står højt på kommunernes ønskeseddel: En udligningsreform.

Det er en opgave, der har været på regeringens dagsorden, men som endnu ikke er blevet løst, påpeger Jacob Bundsgaard.