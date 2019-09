KL-formand: Hul i statskassen ændrer ikke på vores behov

KL-formand håber ikke, at regeringens konstatering af et hul i statskassen påvirker økonomiforhandlingerne.

En aftale for kommunernes økonomi i 2020 går i denne uge ind i sin afgørende fase, da den forventes at være forhandlet på plads mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) inden næste uge.

Men det bliver sandsynligvis ikke uden knaster for de to parter at blive enige.

Tirsdag i sidste uge fortalte finansminister Nicolai Wammen (S), at den nye regering havde overtaget et hul i statskassen til de offentlige udgifter på 3,5 milliarder kroner. Penge, der altså ikke kan bruges på "børn, ældre og syge", som det blev beskrevet.

Men kommunerne har brug for et markant økonomisk løft uagtet regeringens udgifter, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S) på vej ind til mandagens forhandlinger i Finansministeriet.

- Det ændrer jo ikke på det behov, der er i kommunerne. Vores opgave er at gøre det meget tydeligt, at hvis man skal give et løft til velfærden, som jeg har forstået, regeringen også er optaget af, så kræver det nogle ressourcer.

- Og det er uafhængigt af den økonomiske situation, vi har. Hvis vi skal give et løft, så skal der penge på bordet, siger Jacob Bundsgaard.

I 2019 lød kommunernes økonomiske ramme til service på 251,9 milliarder kroner. Dertil kom 17,8 milliarder kroner til anlæg - byggeri - dog eksklusive ældreboliger.

Mandag vil forhandlingerne blandt andet dreje sig om det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Først tirsdag vil diskussionen om kroner og ører begynde.

Under valgkampen har KL lyttet til løfter fra regeringen om øget velfærd, og det vil Jacob Bundsgaard lægge vægt på til forhandlingerne.

Han efterlyser blandt andet et løft til det specialiserede socialområde, hvor blandt andet 67.000 voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer modtager hjælp.

- Det bliver da et intenst forhandlingsforløb i de kommende dage, men forhåbentlig kan vi lande en aftale, der giver det her løft.

- Kommunerne er under et ganske betydeligt pres. Vi skal have sat fokus på noget af det: Det specialiserede socialområde, flere får diagnoser, og vi bliver heldigvis mange flere ældre, men det betyder også, at flere lever med en kronisk sygdom.

Både kommunerne og regionerne, der også skal forhandle denne uge, sigter efter at have en aftale på plads i starten af september.