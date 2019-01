KL-formand: Flere opgaver koster flere penge

Skal kommunerne løse flere opgaver, så er det helt afgørende, at der følger penge med til det.

Sådan siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S), efter at regeringen har lanceret sit udspil til en sundhedsreform onsdag.

- De opgaver, som vi i givet fald vil få, og det der nævnes i regeringens udspil, er opgaver, som vi ved, er dyre i dag, siger han og tilføjer:

- Men de bliver endnu dyrere fremadrettet i takt med, at vi heldigvis bliver ældre og ældre som befolkning. Men dermed også får brug for flere sundhedsydelser netop af den karakter, som man peger på kan flyttes til kommunerne.

Ifølge KL-formanden er det en god ting, at det nære sundhedsvæsen, der allerede findes i kommunerne, bliver styrket.

Men han understreger, at det endnu ikke fremgår helt klart, hvordan de mange nye opgaver ifølge udspillet skal finansieres.

I forslaget lyder det blandt andet, at der skal være flere sundhedshuse, hvor eksempelvis praktiserende læger, sygeplejersker og psykologer arbejder sammen og skal stå for at behandle nogle patienter.

Det gælder blandt andre patienter, der er kronisk syge.

Danmark skal inddeles i 21 områder, der skal kaldes "sundhedsfællesskaber". Områderne skal være et "samarbejdsforum" mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner.

Fællesskaberne skal for eksempel koordinere med hjemmeplejen, hvis en ældre borger skal udskrives fra hospitalet.

- Selv uden at flytte nogle opgaver, vil behovet vokse. Hvis man flytter opgaver, så vil behovet vokse endnu mere, siger Jacob Bundsgaard.

- Derfor er det fuldstændig afgørende for vores opgaveløsning, at vi er i stand til at tiltrække de kompetencer og få de kompetencer ind i vores organisation, der skal til, hvis vi skal løfte opgaven, siger han.