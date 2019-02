KL afviser at kommuner går for langt i social kontrol

En ny rapport fra den juridiske tænketank Justitia konkluderer, at flere af landets kommuner går for vidt i kontrollen af ydelsesmodtagere, og at retssikkerheden forsvinder, når kontanthjælpsmodtagere og folk på ressourceforløb bliver overvåget. Pia Færch, kontorchef hos Kommunernes Landsforening (KL), mener ikke, at kommunerne går for langt.

- Kommunerne har i den periode arbejdet målrettet med området og også med forståelsen af reglerne. Der er kommet et større fokus på området, og det er vigtigt for kommunerne , at borgerne får de ydelser, som de er berettiget til. Hvis de har fået for meget, skal de betale det tilbage. Kommunerne er nødt til at føre kontrol med de mange ydelser, der udbetales til borgere, og det skal selvfølgelig foregå indenfor lovens rammer.

Men det billede kan Pia Færch ikke genkende, og hun afviser, at kommunerne går for langt i kontrolarbejdet.

Hun er kritisk over for en ny rapport fra den juridiske tænketank Justitia, der viser, at blandt andet kontanthjælpsmodtagere og folk på ressourceforløb får overtrådt retten til deres privatliv. Blandt eksemplerne fremhæver rapporten, at kommunerne laver observation uden ydelsesmodtageres kendskab, presser dem til at give samtykke og adgang til deres hjem samt holder øje med dem på de sociale medier.

- Jeg har svært ved at genkende det billede, som Justitia tegner, at kommunerne overtræder reglerne overfor ydelsesmodtagere, siger kontorchef i Kommunernes Landsforening, Pia Færch.

Den juridiske tænketank Justitia har udgivet en ny rapport om kommunernes kontrol af ydelsesmodtagere, som konkluderer, at retsgrundlaget i meget vidt omfang er præget af komplekse regler. Det medfører uklare grænser, som øger muligheden for grænsesøgende og regeloverskridende adfærd i kontrolarbejdet.Rapporten giver eksempler på, at flere af landets kommuner overvåger borgere med observation foran deres bopæl, holder øje med dem på de sociale medier og presser dem til at inkriminere sig selv. Derudover har ydelsesmodtagere svært ved at få indsigt i deres rettigheder samt at kunne vurdere, om kontrolmedarbejdere har overskredet grænserne for lovlig kontrol. Ifølge Kommunernes Landsforening nikker de ikke genkendende til konklusionerne i Justitias rapport.

Intet akut behov

Torsdag forklarede advokat og vicedirektør for Justitia, Birgitte Arent Eiriksson, til avisen Danmark, at hun er bekymret over, at retssikkerheden forsvinder for borgere på ydelser, fordi de bliver presset til at inkriminere sig selv af kommunerne. Rapporten viser ikke, hvor ofte kommunerne overtræder loven.

- Vi har ikke noget præcist tal på, hvor ofte det sker, men vi ser, at særligt enlige forsørgere bliver der holdt øje med af kommunerne, siger Birgitte Arent Eiriksson.

Også arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen (EL) retter en kritik mod kommunerne og opfordrer til, at loven blive overholdt.

Justitia anbefaler, at der kommer en klarere praksis i lovgivningen og en tydeligere vejledning, som tænketanken mener, at både kommunerne og borgere vil have gavn af. Pia Færch deler dog ikke samme opfattelse af, at der er behov for lovændringer.

- Det er fint med forenklinger i lovgivningen, men vi ser det ikke som et akut behov, siger hun.