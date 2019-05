K: EU's forsvarssamarbejde har brug for dygtigt dansk forsvar

De Konservatives spidskandidat til valget til EU-Parlamentet, Pernille Weiss, mener, at det ikke kun er Danmark, der vil drage nytte af et farvel til forsvarsforbeholdet.

Det vil EU også, siger hun.

- Der er brug for dygtige danskere og det dygtige forsvar til at være med til at udvikle samarbejdet og drøfte prioriteringerne af ressourcerne og den teknologiske retning, siger hun.

- Der er simpelthen et behov for, at Danmark skal sidde inde ved bordet. For forbuddet betyder jo, at vi ikke er med i selve udviklingen af det forsvarspolitiske samarbejde i EU.

Pernille Weiss fortæller, at hendes bror har været udsendt til Mali som soldat.

- De evalueringer, der er lavet af det danske forsvar, når vi deltager i internationale operationer, er meget positive. Det ved jeg også fra min bror, der har været soldat i 25 år og i dag er major.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har flere gange gentaget den franske ambition om en fælles EU-hær.

Flere har dog peget på, at en afskaffelse af forsvarsforbeholdet ikke vil have nogen betydning for Danmarks rolle på netop det område.

- Skræmmebilledet om, at man pludselig skal sende danske soldater til en EU-hær, har intet hold i virkeligheden, sagde centerleder ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet Henrik Ø. Breitenbauch forleden.

En af fortalerne for, at Danmark beholder forsvarsforbeholdet, er Enhedslistens spidskandidat, Nikolaj Villumsen. Han mener, at EU i forvejen har gang i en "hovedløs oprustning".

- Vi får ikke mere sikkerhed, hvis der er flere våben. Desto større er risikoen for åben krig.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har flere gange advaret mod trusselsbilledet fra Rusland.

Nikolaj Villumsen anerkender det, men afviser, at et våbenkapløb er løsningen.

- Vi vil til gengæld have et tættere nordisk samarbejde.

- Den nordiske venstrefløj har foreslået, at Nordisk Råd tager initiativ til en Østersø-konference med de baltiske lande, så man sammen kan arbejde på at få afspændt situationen med Rusland, siger han.

I en måling har Voxmeter for Ritzau spurgt vælgerne om de vigtigste politiske emner for dem i valgkampen.

Kun seks procent mener, at et tættere EU-militærfællesskab var en af dem.