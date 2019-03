Jysk Fynske Medier i spidsen for nyt samarbejde: Provinsmedier vil overtage Radio24syv

Syv mediehuse, heriblandt Jysk Fynske Medier, går sammen og byder på FM4-licensen, som Radio24syv i dag sender på. Mediernes mål er at skabe en bedre balance mellem lokalt og landsdækkende indhold på kanalen.

Syv provinsmedier fordelt over hele landet melder sig i samlet flok klar til at overtage Radio24syvs radiokanal til november, hvor sendetilladelsen udløber. Mediehusene i sammenslutningen, der blandt andre tæller Jysk Fynske Medier, ønsker at lave en radiokanal, der med udgangspunkt i provinsen kan bidrage med nyheder, debatter og arrangementer i hele landet. De syv mediehuse er udover Jysk Fynske Medier Herning Folkeblad, Skive Folkeblad, Sjællandske Medier, Lolland-Falsters Folketidende, Flensborg Avis og Radio ABC. Dermed lever sammenslutninger af medierne i høj grad op til de politiske intentioner om at placere radioen udenfor København og tilbyde et indhold, der dækker regionale og lokale interesser. - Der ligger et stort stykke arbejde foran os. Men vores ambition er at styrke demokratiet gennem en meget bredt funderet radiokanal. Der er ingen tvivl om, at det landsdækkende stadig skal fylde, men vi har en forventning om at lave en bedre balance mellem det landsdækkende og det lokale, siger Bjarne Munck, viceadministrerende direktør i Jysk Fynske Medier, som bliver hovedaktør i konsortiet.

Jyllands-Posten vil levere indhold Mediehusene får opbakning af Der Nordschleswiger og JP/Politikens Hus, hvor Jyllands-Posten kan blive leverandør af indhold på en række områder. En opbakning administrerende direktør i Jysk Fynske Medier, Jesper Rosener, ser positivt på. - Vi kommer fra mediehuse, der traditionelt bliver opfattet som konkurrenter. Her går vi sammen om at at tilbyde danskerne et nyt talerør i form af en radio med bred forankring i provinsen. Vi vil som minimum etablere radiostudier i Aarhus, Odense, Vejle og København, siger Jesper Rosener. Hos de øvrige mediehuse i sammenslutningen er der også begejstring for det nye samarbejde. - Det er endnu et stærkt signal om, at vi I de regionale og lokale medier forstår at samarbejde og løfte i flok. Udover JFM var ingen af os hver for sig i stand til at løfte sådan en opgave, siger Alex Nielsen fra Herning Folkeblad.

Public service for 700 millioner kroner De syv mediers ansøgning skal afleveres inden sommer, og hvis de vinder udbuddet, står de for radiokanalen fra 1. november. Bjarne Munck erkender, at det vil blive en kort proces fra modtagelsen af sendetilladelsen og til radiokanalen går i luften. Men han er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre. - Det vil være omkring sommer, vi får en pejling på, om vores ansøgning bliver godt modtaget, som vi forventer. Vi går ydmygt til opgaven, men har stor tillid til vores evner og forventer, vi kan gøre det mindst lige så godt, måske endog bedre end Berlingske datterselskabet Berlingske People, som driver Radio24syv, siger han. Det endelige udbudsmateriale er endnu ikke offentliggjort, men der vil sandsynligvis følge i omegnen af 700 millioner kroner fordelt over 8 år i public service midler med radiokanalen, forklarer Bjarne Munck. - Vi kender ikke beløbet med sikkerhed. Der er lagt op til en nedtrapningsordning, og det er vi meget interesserede i at læse mere om i udbudsmaterialet. Det er afgørende, hvor meget økonomien vægtes frem for indholdet. Vi har ambitioner om indhold på et højt niveau, men hvis der ikke er penge til det, vil vi ikke lægge navn til det. Vi vil også se, hvilke krav der måtte være udover taleradio på indholdssiden, når udbudsmaterialet frigives. Ligesom økonomien i udbuddet endnu ikke er kendt, er de øvrige betingelser det heller ikke. Det er derfor uvist, om der kommer krav om, at det udelukkende skal være taleradio ligesom det nuværende Radio24syv, eller om der må spilles musik, og hvor meget i så fald. Der er også lagt op til, at der fremadrettet kan blive mulighed for at få kommercielle indtægter gennem kanalen. - Men i hvilket omfang, det bliver en mulighed, kommer forhåbentlig til at fremgå af udbudsmaterialet, siger Bjarne Munck.