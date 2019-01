Justitsministeren vil styrke voldtægtsofres retssikkerhed

Retssikkerheden for voldtægtsofre skal styrkes, og myndighederne vil sikre en bedre behandling og oplevelse for ofrene.

Det vurderer et ekspertpanel nedsat af justitsminister Søren Pape Poulsen (K). På den baggrund er ministeren på vej med tre nye, konkrete forslag.

Det skriver B.T. fredag.

Justitsministeren fortæller, at initiativerne vil blive sat i gang med det samme. Flere forslag vil følge de kommende måneder.

- Jeg har bedt mine embedsmænd om at gå i gang med de tre skridt med det samme.

- Og to af dem kan i hvert fald håndteres inden for kort tid. Det er de obligatoriske sagsskridt for politiet og traumekataloget, siger han til B.T.

Det første af forslagene skal sikre, at alle voldtægtssager skal igennem bestemte, faste efterforskningsskridt.

Det andet forslag består af et katalog lavet af eksperter over mulige reaktioner hos ofre for en voldtægt. Initiativet skal sikre, at myndighederne ikke misforstår offerets reaktioner.

Det sidste forslag skal muliggøre brug af videoafhøring, så ofrene slipper for at skulle genopleve overgrebet flere gange under en eventuel retssag.

I ekspertpanelet sidder blandt andet menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, der hilser initiativerne meget velkommen.

- Det er vigtigt, at alle myndighedspersoner, som har med voldtægtssager at gøre, har en forståelse af, at der ikke er en formel for, hvordan voldtægtsofre reagerer.

- Initiativet vil forhåbentlig kunne imødegå de fordomme og myter, som desværre stadig hersker, siger programleder for køn i Amnestys danske afdeling Helle Jacobsen.