Jurister kritiserer mørklægning af mails i sag om asylpar

Afgørende mails blev hemmeligholdt for ombudsmanden og Folketinget i sag om adskillelse af unge asylpar.

Ombudsmanden bad om at se alle relevante sagsakter. Men en afgørende mailudveksling kom aldrig frem i lyset.

Da ombudsmanden i foråret 2016 satte gang i en undersøgelse af en instruks om adskillelse af asylpar, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) havde udsendt få måneder tidligere, udeblev et vigtigt dokument.

Det skriver Information, som har adgang til en hidtil hemmeligholdt mailudveksling mellem ansatte i Udlændingestyrelsen.

Mailsene sår alvorlig tvivl om den forklaring, som Støjberg har givet i sagen.

Information har talt med professor i forvaltningsret Michael Gøtze fra Københavns Universitet om sagen. Til avisen siger han:

- Selvfølgelig skulle man have fremsendt det her materiale til Ombudsmanden.

Også Folketinget skulle have været præsenteret for de hidtil hemmeligholdte mails, påpeger hans kollega professor i forfatningsret Jens Elo Rytter.

- Når man fortier noget væsentligt, som det ser ud til, at man har gjort i det her tilfælde, så fører man Folketinget bag lyset, siger han til Information.

Af instruksen fra Støjbergs ministerium fremgik det, at alle par på de danske asylcentre - hvor en af parterne var under 18 år - skulle adskilles.

Senere fastslog Ombudsmanden, at denne instruks var ulovlig, da asylsøgende par har ret til en individuel sagsbehandling.

Centralt i Støjbergs forklaring er en påstand om, at Udlændingestyrelsens daværende direktør i forbindelse med udsendelsen af den ulovlige instruks blev orienteret om, at hans styrelse skulle tage den med et vist forbehold.

Men det viser sig nu, at styrelsesdirektøren i en mail dengang gav udtryk for, at han havde forstået ministeren helt anderledes.

Den afgørende mail er afsendt af daværende direktør for Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet klokken 13.45 på dagen for udsendelsen af instruksen.

Mailen blev sendt efter et møde afholdt i ministeriet med Støjberg.

Den er et svar til en pressemedarbejder, der forinden havde sendt ham og tre andre ledende embedsmænd en mail og i emnefeltet havde anført: "INGEN barnebrude må bo med ægtefælle".

I selve mailen havde pressemedarbejderen skrevet:

- UIBM (Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet, red.) har varslet, at ministeren går ud kl. 14.30 i en pressemeddelelse samt redegørelse om de såkaldte barnebrude. Budskabet er efter det oplyste, at ingen mindreårige under 18 må bo sammen med deres ægtefælle.

Henrik Grunnet svarede:

- Ja. Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen - uanset Børnekonventionen, når parret har et fælles barn.

Ombudsmanden har aldrig fået udleveret disse mails, men har i stedet fået at vide, at der ikke fandtes et referat eller andet skriftligt materiale fra mødet i departementet, der blev afholdt forud for udsendelsen af instruksen.

Den samme besked har Folketinget fået.