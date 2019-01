Jurist blåstempler kommunal jordkapring i vejstrid med svineavler

På papiret ligner svineavler Martin Lund Madsens arbejde for at beholde den omstridte Skovgårdsvej i Vejen Davids kamp mod Goliat.

Kommunen vil vriste vejen fra ham, da den skal være tilgængelig for de knap 1300 bilister, der hver dag normalt bruger den. Men svineavleren vandt oprindeligt sagen i Højesteret, og siden har han blokeret vejen.

Byrådet har tirsdag gjort brug af en anden paragraf, end den retten tog stilling til og på den måde godkendt en ekspropriation, altså en inddragelse af vejen mod betaling.

Ifølge jurist og forskningsleder ved Syddansk Universitet Frederik Waage er der ikke noget fordækt i kommunens fremgangsmåde.

- Man kan ikke sige, at kommunen klynger sig til et halmstrå her. Det er anvist i Højesterets dom, at man kan finde hjemmel andre steder.

- Systemet er sådan her. Der er ikke noget fordækt i det, siger han.

Flere kritikere, blandt andet på Christiansborg, har været efter Vejen Kommune, fordi den ikke har accepteret den første dom ved Højesteret, men i stedet på ny generobrer Skovgårdsvej.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, har kaldt kommunens fremgangsmåde "dybt betænkelig".

Frederik Waage forstår godt utilfredsheden, men kalder det en helt naturlig proces.

- Man kan godt forstå, at det er op ad bakke, at man skal hele møllen igennem igen som borger og ud at betale mange penge for sådan en retssag.

- Men Højesteret fastlægger i sin dom, at der en mulighed efter andre bestemmelser til at foretage en ekspropriation. Derfor er det for så vidt naturligt nok, at kommunen forsøger at gennemføre det, siger han.

Frederik Waage vurderer, at sagen, som han kalder "principiel og kontroversiel", sagtens kan ende i Højesteret igen.

Martin Lund Madsen er i mellemtiden tvunget til at fjerne sin blokade. Også selv om han skulle vælge at tage sagen videre til en domstol.

Kommunens beslutning er helt gyldig, så snart klageperioden, der løber de næste fire uger, er oversået.

- Man må regne med, at det er slut for nu. Han må fjerne barriererne, og om en måned kommer vejen så til at fungere igen. Så må slaget stå ved domstolene, siger Frederik Waage.