Jurist: Højesteret sætter strafniveau med børneporno-dom

Fredagens Højesteret-dom i Umbrella-sagen kommer til at danne præcedens.

Det siger Ingrid Hartelius Dall, jurist i organisationen Børns Vilkår, efter at en 20-årig mand blev dømt for at dele børneporno.

- Der ligger mange sager, der har afventet Højesterets dom for at se, hvor snittet skulle ligge, siger hun.

- Højesteret har sendt et tydeligt signal om, at det ikke er tilladeligt, siger Ingrid Hartelius Dall.

Den 20-årige mand blev idømt 40 dages betinget fængsel for at have delt krænkende videooptagelser med seksuelt indhold med to 15-årige fra Nordsjælland.

I videoen bliver den ene 15-årige pige udsat for ydmygende handlinger.

Derudover bliver hendes ansigt fotograferet, og hendes fulde navn nævnes på lydsiden.

Dommen er en stadfæstelse af en tidligere afgørelse fra Østre Landsret i det store sagskompleks, som politiet har kaldt Operation Umbrella, hvor omkring 1000 personer har delt materialet.

Ingrid Hartelius Dall mener, at lovgivningen er forældet, da den er fra en tid før digitaliseringen.

- Vi må nok se i øjnene, at der ikke kommer færre af denne type sager. Derfor bør vi kigge på, om lovgivningen skal ændres. Ikke fordi straffen burde være mildere, men fordi det skal være nemmere for de unge at navigere i, hvornår noget er ulovligt, siger Ingrid Hartelius Dall.

De fem dommere valgte at gøre straffen betinget, fordi den tiltalte var under 18 år og ikke tidligere er straffet.

Ud over den betingede fængselsdom har dommerne bestemt, at de to unge på optagelserne skal have erstatning.

Pigen tilkendes 10.000 kroner, mens en dreng skal have 2000 kroner for den tort, de blev udsat for.