Judas-mårhund skal afsløre sine fynske kærester

Flere tusinde mårhunde har indtaget Jylland, hvor de mæsker sig i padder og fugle og truer med at udkonkurrere ræv og grævling.

Nu skal der gøres en ekstra indsats for, at det uønskede rovdyr ikke etablerer sig på Fyn.

Derfor slipper miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mandag formiddag en såkaldt judas-mårhund løs i Ejby på det vestlige Fyn.

Her skal den gps-mærkede mårhund finde artsfæller, som så vil blive fjernet og aflivet.

- Mårhunden er i Jylland fra nord til syd, men på Fyn har der ikke før været mårhunde, siger biolog Hans Erik Svart, Miljøstyrelsen.

- Men nu lader det til, at bestanden i Jylland er blevet så stor, at der sker en vis udvandring. Lillebælt er ingen forhindring, da mårhunden sagtens kan svømme, siger han.

To mårhunde blev tidligere på efteråret spottet henholdsvis ved Kerteminde og ved Tåsinge.

Så der er ifølge biologen brug for handling nu, hvis man skal forhindre, at dyret breder sig uhæmmet.

- Hvis først mårhunden etablerer sig på Fyn, kan der hurtigt komme en stor bestand, som potentielt vil kunne sprede sig og måske nå Lolland-Falster og Sjælland.

- Det vil vi gerne forhindre. Derfor vil vi have flere mårhunde til at patruljere på Fyn og finde dem, der svømmer over bæltet, siger Hans Erik Svart.

I Jylland har man ifølge biologen gode erfaringer med brug af judas-mårhunde.

Op mod 20 mårhunde er i perioder blevet udstyret med gps-sendere og derefter sendt på arbejde for at afsløre artsfæller.

- Mårhunden er altædende og spiser alt fra padder og mus til æg af gråænder, gåseæg og ællinger. Vi har endda set en mårhund, der havde fået fat på et kid fra et rådyr, som den ikke ville slippe, selv om en jæger kom den nær, siger Hans Erik Svart.

Mårhunden er en såkaldt invasiv art, der første gang blev observeret i den danske natur i 1980 ved Vejle.

I perioden fra 1995 til 2003 blev der registreret 25 mårhunde. Men siden er bestanden vokset voldsomt. Der anslås at være mellem 2000 og 3000 individer i Jylland.

Tidligere på året blev der fundet spor fra mårhund på Bornholm. Det er dog endnu ikke endelig bekræftet, at der er tale om dna fra mårhund.