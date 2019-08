Joy Mogensen forventer kun at tage nogle måneders barsel

Kulturminister Joy Mogensen (S) kommer formentlig ikke til at være mere end nogle måneder væk, når hun i oktober går på barsel.

Det siger hun i et interview med Ritzau.

Socialdemokraten var borgmester i Roskilde, da hun i juni blev tilbudt posten som kulturminister. Som borgmester planlagde hun at tage ni måneders barsel, men som minister har hun besluttet at afkorte barslen.

- Heldigvis er jeg velsignet med en stille og rolig graviditet. Dermed er det min forventning, at jeg kan holde ud så lang tid som muligt i arbejdet.

- Derefter vil jeg nok have brug for nogle måneder. Men de ni måneder, jeg havde planlagt som borgmester, bliver det ikke, siger Joy Mogensen, der i efteråret skal stå i spidsen for forhandlinger om et nyt medieforlig.

Samtidig fortæller hun, at det endnu ikke er besluttet, hvem der skal vikariere for hende, mens hun er væk.

Joy Mogensen er langtfra den første politiker til at gå på barsel, og hun fortæller, at hun derfor har søgt erfaringer hos kolleger.

Hun sig dog, at noget i debatten om hendes barsel har "skurret i ørerne".

- Det er rigtigt hårdt at være minister, men man har jo også rigtigt meget hjælp.

- Jeg har fået historier fra fabriksarbejdere, der også er enlige mødre og arbejder i treholdsskift, og så vil jeg sige, at det lyder som noget af en udfordring. De er bare ikke lige så offentlige, siger ministeren.

Op til folketingsvalgkampen i foråret blev Joy Mogensen ufrivilligt en del af en større debat, da partifællen og folketingskandidat Simon Simonsen kom med et opsigtsvækkende opslag på Facebook.

Mogensen er blevet gravid ved hjælp af donorsæd og bliver enlig mor. Det valg har Simon Simonsen kritiseret i skarpe vendinger på Facebook.

Det førte til, at et flertal i kredsen for Indre By og Christianshavn, hvor Simonsen stillede op, udtrykte mistillid til ham. Han endte dog med at få lov til at fortsætte sit kandidatur, men han blev ikke valgt ind i Folketinget.