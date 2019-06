Journalistisk rebel og gudbenådet skribent

For journalister af ældre årgang er Lasse Ellegaard en kendt og respekteret signatur. Han kom tidligt ind i faget og har veloplagt boltret sig i adskillige danske avisers spalter gennem et halvt århundrede - i vidt forskellige genrer.

Nogle i branchen arbejder som journalist - Ellegaard ER journalist langt ind i knoglerne.

- Hele mit voksenliv har min profession, mit fag og mit liv hængt uløseligt sammen. Altså - I'm a journalist - og så er jeg mand og far og så videre. Hvis du spurgte min tidligere kone, vil hun kunne fortælle dig, at jeg satte arbejdet over alt andet - altid, fortalte Lasse Ellegaard engang det nu hedengangne magasin Press.

Og det værste var, tilføjede Ellegaard, at han aldrig har fortrudt.

Nu fylder det skrivende kuglelyn 75 år - mandag den 24. juni. Han er stadig aktiv skribent og tilbage, hvor det hele begyndte efter uddannelsen på Roskilde Tidende: på dagbladet Information, modstandsbevægelsens og senere ungdomsoprørets fremmeste organ. Her var han i første ombæring fra 1968 til 1978, senere igen fra 1990-1997 - heraf de fire år som chefredaktør.

Lasse Ellegaard var som ung ikke langt fra idolstatus blandt studerende og kolleger. Han eksperimenterede med genren new journalism, der bryder med fagets vante krav om tilstræbt objektivitet, og han havde fingeren på tidens puls.

De journalistiske interesser spænder vidt, og flere af dem har han skrevet bøger om: Rockmusik, fodbold, cykelløb, dansk politik, udenrigspolitik - de seneste mange år hovedsagelig Mellemøsten, som han har dækket med bopæl i flere lande, heriblandt Israel, Tyrkiet og Libanon.

Lasses far, Knud Ellegaard, tilhørte arbejderbevægelsens venstrefløj og arbejdede som forretningsfører i Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD - senere 3F), som han nåede at blive forbundsformand for inden sin død. Moren, Gudrun Szigeti, var ledende socialrådgiver.

Det rebelske har Lasse Ellegaard næppe fra fremmede. Under den tyske besættelse af Danmark var faren 1943-1944 redaktør af det illegale tidsskrift Arbejderopposition.

Lasse var efter eget udsagn en utilpasset rod og blev smidt ud af skolen i Vanløse i 3. mellem. Da han var 16, blev han af sine forældre sendt ud at sejle. Og det var en god beslutning, for alternativet havde nok været ungdomsfængsel, har han senere bekendt i Politiken.

Ellegaard har - ud over Information - skrevet for Weekendavisen, Det fri Aktuelt og Ekstra Bladet. Samt været Jyllands-Postens Mellemøst-korrespondent 1997-2004 og korrespondent for Politiken i London fra 2005-2007.

Han havde også en afstikker omkring TV-Avisen i 1982, men vendte efter nogle år tilbage til tryksværten og rotationspressen. Han har også været højskolelærer på Askov.