Journalist tiltalt efter artikler om Omar el-Hussein

Anklagemyndigheden vil have en journalist fra B.T. idømt en bøde for to artikler om Omar El-Hussein.

En journalist fra avisen B.T. er blevet tiltalt for at bringe fortrolige oplysninger om Omar el-Husseins familie, som han modtog fra DF-politikeren Finn Rudaizky.

Anklagemyndigheden kræver journalisten straffet med en bøde.

Sagen drejer sig om artikler tilbage fra april 2015, altså to måneder efter at Omar el-Hussein angreb kulturhuset Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale efter straffelovens paragraf 152 d, stk. 2 om videregivelse af enkeltpersoners rent private forhold.

En journalist fra avisen Berlingske har også været sigtet i sagen, men han bliver ikke tiltalt, oplyser senioranklager Søren Harbo.

- Generelt kan jeg sige, at vi har skelnet mellem oplysninger om Omar el-Hussein og oplysninger om Omar el-Husseins familie, siger Søren Harbo, som ikke vil udtale sig om, hvorfor Berlingske-journalisten slipper for påtale.

Finn Rudaizky blev i februar 2017 dømt i sagen. Han blev straffet med ti dagbøder à 1000 kroner for som medlem af Københavns Borgerrepræsentation at have lækket fortrolige oplysninger til pressen.

Dommen drejede sig både om oplysninger om Omar el-Hussein og oplysninger om hans familie - blandt andet at moren havde modtaget kontanthjælp, og at der havde været foretaget et kriminalpræventivt besøg hos lillebroren.

Oplysningerne om moren og lillebroren fremgik alene af B.T.-artiklerne, og det er efter alt at dømme forklaringen på, at Berlingskes journalist ikke bliver retsforfulgt.

På B.T. oplyser den tiltalte journalist, at han ingen kommentarer har til tiltalen. Han henviser til chefredaktør Michael Dyrby. Og Dyrby fortæller til bt.dk, at han ser frem til sagen med sindsro.

- Den handler blandt andet om hvad der førte til, at Omar el-Hussein udførte det største terrorangreb på dansk jord. Det bliver interessant at følge sagen, for hvor går grænsen for journalistik, siger Michael Dyrby til bt.dk.

- Hvis man ligger inde med oplysninger, der har væsentlig samfundsmæssig interesse, skal man så ikke kunne bringe dem videre, lyder det videre fra Dyrby.

Sagen mod journalisten bliver behandlet i Københavns Byret til marts.