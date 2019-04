Journalist får bøde for artikler om attentatmands familie

B.T. anker dom, efter at journalist er idømt dagbøder for at bringe oplysninger om Omar el-Husseins familie.

En journalist fra B.T. straffes med ti dagbøder a 500 kroner for at have bragt fortrolige oplysninger om Omar el-Husseins familie i april 2015.

Artiklerne blev bragt, to måneder efter at Omar el-Hussein angreb kulturhuset Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade i København.

Det oplyser Københavns Byret. Derudover skal journalisten betale sagens omkostninger.

I sagen har anklagemyndigheden skelnet mellem oplysninger om Omar el-Husseins familie og om ham selv.

- Det er åbenbart, at samfundet har en interesse i at vide, hvem Omar el-Hussein var i tiden, efter at han havde begået et terrorangreb, siger senioranklager Søren Harbo.

- Men det er ikke på samme måde åbenbart, at samfundet har krav på eller har en interesse i at vide alt om hans familie, tilføjer han.

Oplysningerne i artiklerne omfatter blandt andet sociale problemer for både Omar el-Husseins mor, far og lillebror.

- Det kommer ikke offentligheden ved, hvad de har bakset med igennem årene, siger Søren Harbo.

B.T. har valgt at anke dommen til landsretten, oplyser chefredaktør Michael Dyrby, der mener, at sagen principiel og vigtig for danske medier.

Han påpeger, at det afgørende er at finde ud af, hvordan angrebet kunne ske.

- Så må vi kigge på, om myndighederne har haft nogen mulighed for at gribe ind på et tidligere tidspunkt.

- Derfor er det interessant at se, hvordan han er vokset op, og under hvilke familieforhold han er blevet voksen og har været ung i, siger Dyrby.

Chefredaktøren påpeger, at Københavns Kommune i første omgang havde meddelt, at det var en ressourcestærk familie, som Omar el-Hussein kom fra.

- Det viste sig ikke at være korrekt, siger Dyrby og tilføjer:

- Derfor synes vi, det er vigtigt, når man skal bedømme, hvorfor en terrorist bliver skabt i København. Der kan man ikke bare nøjes med at se på en ung mand og hans gerninger. Der hører familien med til det fulde billede.

Politikeren Finn Rudaizky (DF) blev i februar 2017 dømt i sagen. Som medlem af Københavns Borgerrepræsentation blev han straffet med ti dagbøder for at have lækket fortrolige oplysninger til pressen.