Den ene af to jihadister, der har været omdrejningspunktet for storstilet momssvindel, er ifølge PET formentlig omkommet i kamp for Islamisk Stat i Syrien. Den anden sidder fængslet for terrorfinansiering i Spanien. Billedet er fra en propagandavideo, som Islamisk Stat udsendte i sin storhedstid i 2014. (Arkivfoto)