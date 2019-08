Jern-Henrik ruster aldrig

Jørn-Henrik Petersen har blandt andet startet en succesrig, landsdækkende tv-station, bygget et fakultet op fra bunden og lavet en ny journalistuddannelse.

At professor dr.phil. og cand.oecon. Jørn Henrik Petersen for nylig er gået på fortjent pension efter et meget aktivt og ordrigt liv, er naturligvis en sandhed med modifikationer.

For selv om han 5. august fylder 75 år, så skal der stadig holdes foredrag og skrives endnu en bog.

Denne gang om den mangeårige socialdemokratiske minister Julius Bomholt, der blev landets første kulturminister.

Men det er især velfærdsstat og medier, der har været omdrejningspunkt i "Jern-Henriks" særdeles produktive arbejdsliv.

Tilnavnet fik han tilbage i 1970'erne som ekstern tilsynsførende med det revolutionære Roskilde Universitetscenter og skyldtes hans meget direkte sprogbrug over for de studerende.

Heller ikke siden har han stukket ting under stolen, og navnet er som skræddersyet til en mand med utroligt mange jern i ilden.

Han har været TV2-formand og stået i spidsen for den nye journalistuddannelse i Odense.

Dertil har han alene eller sammen med andre skrevet hyldemeter af faglitteratur, herunder seksbindsværket "Dansk Velfærdshistorie", og har derfor også været brugt som en af landets førende eksperter i velfærdssamfundets krogede stier samt som flittig debattør.

Han kommer fra et socialdemokratisk hjem i Aalborg og har hele livet været en ofte revsende socialdemokrat. I Bogen ret "Ret og pligt, pligt og ret" fra 2014 tog han et kritisk livtag med Socialdemokratiets nuværende omgang med de gamle paroler.

Han blev uddannet på Aarhus Universitet som nationaløkonom. Men hans lange akademiske karriere, hvor han som 30-årig blev landets yngste professor, har haft til huse på Odense/Syddansk Universitet.

Her byggede han Institut for Samfundskundskab op og blev i 2005 leder af Center for Velfærdsstatsforskning.

Undervejs havde han desuden ansvaret for at opbygge journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet, der brød med Danmarks Journalisthøjskoles monopol på at uddanne journalister.

Inden var han fra i en årrække formand for bestyrelsen i endnu en monopolbryder, nemlig den nye opkomling TV2, som udfordrede Danmarks Radio.

Han var også i en i længere årrække bestyrelsesformand for Fyens Stiftstidende.

Professoren med den store, prangende doktorring og de også ofte provokerende men velunderbyggede meninger har undervejs siddet i en lang række udvalg samt både Socialkommissionen og Velfærdskommissionen.

Indsatsen er blandt andet blevet belønnet med ridderkorset og Aarhus Universitets guldmedalje.

Manden, der har været hurtig til det meste, blev gift allerede som 21-årig.

Han og hustruen Birgit Klostergaard Petersen har været gift i 54 år. Sammen har de to børn og fire børnebørn.