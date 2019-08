Jensen som gruppeformand: Jeg blev valgt uden modkandidat

Venstre har vedtaget en magtdeling, der udlægges som en indikator på, hvem der ønsker at blive formand en dag.

Næstformand Kristian Jensen (V) er glad for, at han mandag blev valgt til posten som gruppenæstformand i oppositionspartiet Venstre.

Jakob Ellemann-Jensen (V) bliver politisk ordfører, og konstitueringen udlægges som en indikation på, hvem der en dag kan blive formand for partiet. Det afviser Kristian Jensen dog.

- I lægger alt for meget i valget til posterne. Der er mange, der kunne løfte opgaven som gruppeformand, men jeg har fået gruppens opbakning til posten. Jeg blev valgt uden modkandidat, siger Kristian Jensen efter mødet, hvor folketingsgruppen konstituerede sig efter valget for to måneder siden.

Manglen på modkandidat skyldes formentlig, at Venstre-medlemmernes telefoner op til mødet har glødet i et forsøg på at finde ud af, hvordan posterne kunne fordeles, og hvem der var opbakning til.

Diskussionen om Venstres fremtidige formand er blusset op på ny, fordi formand Lars Løkke Rasmussen i valgkampen udgav en samtalebog, hvor han udtrykte, at det ikke var givet, at næstformanden skulle være formand en dag.

Alle betydningsfulde poster ses - også internt i partiet - i lyset af, hvem de holdt med under formandsopgøret i 2014, hvor Løkke og Jensen blev enige om en magtfordeling i partiet.

Løkke svarer ikke klart på, hvorvidt det er en blåstempling af Kristian Jensen som partiets formand efter den nuværende.

- Det er en blåstempling af Kristian Jensen som gruppeformand i Venstre. Jeg er glad for, at han vil løfte opgaven, han har gjort det før, siger Lars Løkke Rasmussen.

Iagttagere ser det som et forsøg fra Ellemann-Jensen på at køre sig i stilling til at kunne gå efter formandsposten en dag og derved udfordre næstformand Kristian Jensen.

Ellemann-Jensen svarer heller ikke entydigt på, om han er klar på at indtage posten, hvis den bliver ledig.

- Vi så under valgkampen, at en tagsten var faretruende tæt på at ramme den daværende statsminister. Det skete gudskelov ikke, og det håber jeg, er det tætteste, vi kommer på det.

- Jeg var politisk ordfører, da Venstre sad i regering. Det var i fredstid, kan man sige, og nu er jeg klar til at være det i krigstid, siger han.

Fra 2015 til 2018 var den tidligere miljø- og fødevareminister politisk ordfører for Venstre.

Dermed udgøres frontduoen i partiet af to af Venstres mest profilerede bejlere til formandsposten, når den bliver ledig.