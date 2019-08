Næstformand i Folketingets Præsidium mener, at S laver politiske ansættelser uden demokratisk kontrol.

Det vakte kritik, da statsminister Mette Frederiksen (S) i juli indsatte sin mangeårige personlige rådgiver, Martin Rossen, som stabschef i et nyoprettet politisk sekretariat i Statsministeriet.

Han fik også plads i regeringens koordinations- og økonomiudvalg.

Men selv om Folketingets jurister har konkluderet, at manøvren er okay juridisk set, så er kritikken ikke forstummet.

Tværtimod er den taget til, efter at Mette Frederiksen søndag i et interview i Berlingske har åbnet op for flere lignende politiske sekretariater, blandt andet i Børne- og Undervisningsministeriet.

- Det, Mette Frederiksen har gang i, er noget helt nyt. Det er at opbygge et lag, hvor man bare ansætter sine personlige, politiske venner, siger 3. næstformand i Folketingets Præsidium Jens Rohde (R) til Ekstra Bladet.

Han ønsker ifølge mediet at gå videre med sagen.

- Det her bliver genstand for både en forespørgsel i Folketinget og en drøftelse i præsidiet.

- Det har jeg sagt til Henrik Dam Kristensen (Folketingets formand (S), red.), siger Jens Rohde.

Han lægger sig dermed i forlængelse af den kritik, som Kristian Jensen (V) er kommet med.

Venstres gruppeformand frygter for, hvorvidt embedsværket i ministerierne kan bevare den politiske uafhængighed, hvis der som i tilfældet med Martin Rossen er en socialdemokratisk partisoldat som stabschef.

- Normalt ligger det faglige niveau i embedsværket. Det ligger uafhængigt af, hvem der er politikere. Uanset hvilket partibogstav ministeren har efter sit navn, så er det den samme faglighed, der bliver lagt frem.

- Men hvad nu, når det er politisk ansatte, der i sidste ende kan godkende, om et notat er godt nok? Eller ændre et notat, hvis det ikke passer ind i ministerens ønsker?

- Det tror jeg, kommer til at give kæmpemæssige problemer og uklarhed i forhold til de notater og besvarelser, der bliver givet fremadrettet, sagde Kristian Jensen til Ritzau tidligere søndag.