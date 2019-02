Jane Aamund stedes til hvile nær afdøde slægtninge

Der er lørdag sagt et sidste farvel til den folkekære forfatter og journalist Jane Aamund, som er blevet bisat i Heldum Kirke i Lemvig.

Familie og venner fra nær og fjern var med til at tage afsked med hende.

Netop Heldum Kirke betød noget særlig for Jane Aamund, fortæller hendes lillebror, erhvervsmanden Asger Aamund.

- Hele Jane Aamunds mors familie ligger derude. Hun følte sig meget knyttet til dem og ville gerne begraves sammen med dem.

- Selv om der er et familiegravsted også i Københavnsområdet på Mariebjerg Kirke, hvor specielt vores fars familie ligger, så ville Jane gerne ligge ved sin mors familie. Så hun har for længe siden bestemt, at sådan skulle det være, siger Asger Aamund.

Jane Aamund døde tirsdag aften efter lang tids sygdom på Ankerfjord Hospice i Hvide Sande, hvor hun var omgivet af sin nærmeste familie. Hun blev 82 år.

Forfatteren blev født i 1936 på Frederiksberg.

Hun arbejdede i mange år som journalist og prøvede også kræfter med sit eget pr-bureau og informationsarbejde i Landbrugsministeriet.

Den journalistiske endestation blev Berlingske Tidende fra 1980 til 1996, da hun selv valgte at stoppe på sin 60-års fødselsdag.

Jane Aamund debuterede som forfatter i 1977 med bogen "Bag damen stod en Christian". Siden fulgte succestitler som blandt andet "Klinkevals", "Colorado drømme" og "Vesten for måne".

Hendes seneste bog, "Samtaler om natten", som er en erindringsroman, udkom i foråret 2018.

Klinkevalstrilogien, der udkom fra 1989 til 1992, er blandt hendes mest populære og kendte værker. Trilogien blev senere filmatiseret med Mette Lisby i en hovedrolle som Jane Aamunds farmor, Juliane.

Sygdom har præget en stor del af Jane Aamunds liv. Hun fik sin første kræftdiagnose som 33-årig - livmoderhalskræft.

I midten af 1990'erne slog en sjælden kræftform til i ganen. Kort tid efter var det brystkræft. Og en hjertefejl medførte, at hun måtte have pacemaker.

I mange år har Jane Aamund boet i Lemvig i Vestjylland, før hun sidste år flyttede til det nærliggende Nørre Nissum.