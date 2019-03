Jakob Ellemann til kritikerne i baglandet: Jeg er stadig skuffet over landbruget

Venstres jyske bagland ryster stadig, efter Jakob Ellemann-Jensen reagerede spontant og heftigt på, at landbruget overhovedet ikke havde leveret nær nok på kvælstofudledning. Det øgede partiets splittelse mellem land og by, men Ellemann står fast. Forskellene i Danmark bliver pustet helt unødvendigt op, siger han.

- Vi havde et godt øje til Ellemann, fordi han har stået som et friskt pust i Venstre. Det har vi ikke længere.

Når avisen Danmark taler med kilder i Venstres jyske organisation, er Ellemann på vej ind i samme spiral. Stjernen er falmet betragteligt. Til citat bliver det sagt mest direkte af Tage Rækby, næstformand i foreningen for Region Midtjylland og formand for Lemvigegnens Venstre:

Men har man som venstrepolitiker ultimative ambitioner, er der næppe noget mere risikabelt ministerium at gå ind i end Miljø- og Fødevareminsteriet. Da Troels Lund Poulsen i 2007 tog samme tur som Ellemann og gik fra posten som politisk ordfører til Miljøministeriet, var opgaven at gøre Fogh-regeringen mere grøn op til klimatopmødet i København to senere. Han endte som prügelknabe for landbruget og sit eget jyske bagland og fik decimeret sit stemmetal voldsomt ved næste valg.

Frustrationerne var direkte rettet mod miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der som politisk ordfører skabte sig en plads som en af de mest lysende stjerner i partiet. Han begyndte at blive nævnt som manden, der ville kunne udfordre Kristian Jensen til posten som partiets næste formand, og i en måling, B.T. fik lavet i december blandt venstrevælgere, var Ellemann absolut topscorer med 30 procent, der foretræk ham som afløser for Lars Løkke Rasmussen. Kristian Jensen kunne blot mønstre 21 procent.

Miljø og landbrug: Splittelsen mellem land og by har aldrig været større i Venstre. Partiet jagter folkestemninger for at høste stemmer i byerne. Det var nogle af de hovedpointer, som en række kilder i Venstres organisatoriske bagland i Jylland leverede i avisen Danmark lørdag.

Miljø- og fødevareminister siden 2. maj 2018.Før det politisk ordfører. Blev i 2015 valgt for anden gang til Folketinget. Opstillet i Aarhus Syd-kredsen og valgt på første venstremandat i Østjyllands Storkreds med 8678 personlige stemmer. Valgt første gang i Fyns Storkreds i 2011. Søn af tidligere formand for Venstre og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og tidligere studievært på TV Avisen, chefredaktør for Søndags B.T. og chef på TV 2 Alice Vestergaard. Uddannet jurist og tidligere koncernjurist i GN Store Nord og kaptajn i Forsvaret.

- Råb ad mig

Avisen Danmark møder Jakob Ellemann-Jensen på en restaurant i hjertet af Aarhus. Her er han opstillet til næste valg - i Aarhus Syd-kredsen - og han har netop holdt frokostmøde med repræsentanter for organisationen Horesta og brugt formiddagen på at samle affald i naturen sammen med formanden for Danmarks Naturfredningsforening og lokale skolebørn.

- I Venstre-kredse i Jylland taler man om, at dine forgængere, Esben Lunde Larsen og Eva Kjer Hansen, havde bedre kontakt til baglandet, fordi de er fra landbrugsfamilier. Er det en særlig udfordring at være miljø- og fødevareminister for Venstre, når man er vokset op i hovedstadsområdet og stillet op i Aarhus?

- Jeg er halvt fynbo, halvt vendelbo, valgt i Aarhus, bor uden for København og kommer rigtigt meget rundt i Danmark. Som soldat har jeg tilbragt mange, lange og gode perioder i Oksbøl, Sønderborg og andre steder og bilder mig ind, at min omgangskreds kommer fra hele Danmark. Selvfølgelig er det en ulempe ikke at have hele sit fagområde inde under huden, men måske kan man også blive lidt sneblind, hvis man tror, man ved alt om sit område. Det bilder jeg mig ikke ind, at jeg gør.

- Er det muligt at være en populær miljø- og fødevareminister fra Venstre - når man enten får hug fra baglandet og landbruget, fra naturorganisationer eller alle på én gang?

- Man skal nok gå efter at afveje, at alle omkring én er nogenlunde lige rasende. I starten troede jeg, at jeg kunne gøre alle nogenlunde lige tilfredse - det lader ikke til at være tilfældet. Jeg er nødt til at finde en balance mellem, at Danmark er et landbrugsland, og at vi skal overdrage et miljø, som er væsentligt bedre end det, min generation overtog. Skal man tilgodese begge hensyn, kan ingen få alt, hvad de vil have. Jeg tager gerne på mig, at jeg så bliver ham, der bliver råbt ad.