Investeringsplatform dropper ny aktiesparekonto

Folketinget har torsdag vedtaget den lov, der gør det muligt at oprette en særlig aktiesparekonto med lavere beskatning end et almindeligt aktiedepot.

Men hos børsmæglerselskabet Nordnet, der har 700.000 investeringskunder i hele Norden, bliver det slet ikke muligt at oprette en sådan konto.

Virksomheden mener ikke, at aktiesparekontoen i sin nuværende form er værd at satse på.

- Vi lancerer den ikke i 2019. Det kan godt være, at den kommer på et senere tidspunkt, hvis beløbsgrænsen bliver hævet.

- Men vi skal prioritere vores ressourcer og har vurderet, at der er andre ting, vi hellere vil bruge vores udviklingskræfter på, siger investeringsøkonom Per Hansen.

Han havde store forventninger til aktiesparekontoen, da idéen blev lanceret i august sidste år af daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Dengang hed det sig, at beløbsgrænsen for indestående skulle være 500.000 kroner

Men i sin endelige form går grænsen nu ved 50.000 kroner med mulighed for gradvist at hæve den til 200.000 kroner, hvis der er flertal for det.

- Hvis vi over årene kommer i nærheden af den oprindelige intention, så kan den sagtens få betydning.

- Men hvis den aldrig kommer højere op at flyve, så bliver det et kæmpeflop, vurderer Per Hansen.

Forskellen på at have aktier for 50.000 kroner stående i et normalt depot, hvor afkastet beskattes med 27 procent, eller på den nye aktiesparekonto, der beskattes med 17 procent, er kun 250 kroner om året ved et afkast på fem procent.

Det vurderer Per Hansen er for lidt til for alvor at kunne flytte nogle af de 800 milliarder kroner, som danskerne har stående på bankkonti uden rente.

- De penge, der står der, er jo ikke aktiepenge. Det kan være nogen har sparet penge op til et køkken eller til et nyt udhus, eller måske er det en buffer til uforudsete regninger.

- Derfor er det utopi at tro, at de vil ryge over på en aktiesparekonto, hvis ikke de står i et aktiedepot allerede.

Socialdemokratiet lancerede onsdag en række forslag, der skal beskatte kapitalgevinster hårdere. Et af dem går ud på at fastholde beløbsgrænsen på aktiesparekontoen på 50.000 kroner.

Dansk Folkeparti har tidligere meldt ud, at man vil afvente og se, hvor populær aktiesparekontoen bliver, før man vil lægge sig fast på, om beløbsgrænsen skal hæves.