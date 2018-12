På havnen i Hobro blev den afdøde hval, der i slutningen af november dukkede op i byens havnebassin, tirsdag skåret op foran flere hundrede tilskuere.

Der var hverken spor af plastik i maven på hvalen eller en åbenlys dødsårsag, fortæller hvalforsker Morten Tange Olsen fra Statens Naturhistoriske Museum.

- Der var en dyrlæge på plads, som har lavet nogle undersøgelser og udtaget en masse prøver, som hun tager med hjem for at analysere.

- Umiddelbart var der ikke nogen dødsårsag, siger Morten Tange Olsen.

Hvalen vil dog blive undersøgt på alle tænkelige måder af forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet i Odense, oplyser Morten Tange Olsen.

Forskerne skal blandt andet undersøge strubehovedet, der sidder i halsregionen. Den skal forhåbentligt gøre forskerne klogere på, hvordan hvaler laver lyde.

Desuden skal hjertet undersøges nærmere, da det kan vise noget om hvalers hjerter samt bidrage til viden omkring hjertekarsygdomme i mennesker.

Men hjertet kan muligvis også gemme på informationer om hvalens død.

- Hjertelægen så nogle ting, som man i mennesker plejer at tolke som en hjertefejl i hjertet. Men det skulle han undersøge nærmere, før han kan udtale sig om det.

- Så det kunne være en mulighed, siger Morten Tange Olsen.

Hvalen, der er en sejhval, blev oprindeligt vurderet til at være omkring ti meter lang, men da den tirsdag blev målt på havnen, målte den blot 7,7 meter.

- Dens anatomi siger noget om, hvor gammelt dyret er. Det kunne godt indikere, at det var et ungt dyr.

- Uden at kunne sige det helt præcist, så er det cirka et til to år, siger hvalforskeren.

Sejhvalen blev første gang spottet i Mariager Fjord 27. november. Ti dage senere blev den fundet død i Ørnedalsbugten i fjorden.