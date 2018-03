Det er kun de allermest nødvendige funktioner på de fynske sygehuse, der går fri af Danske Regioners lockout-varsel, men selv om der absolut intet livsnødvendigt er over byggeriet af det nye syddanske supersygehus, Nyt OUH, går det alligevel fri, hvis strejke og lockout bliver en realitet fra og med 10. april.

Ifølge regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), skal fritagelsen af sygehusbyggeriet, som er valgt på tværs af regionerne, forhindre, at man lider tab over for udefra kommende samarbejdsparter på byggerierne.

- Der ligger nogle kontrakter og er nogle spor, der skal forfølges for at kunne leve op til det, der er meldt ud, siger hun.

Hele Projektorganisationen for Nyt OUH samt de medarbejdere i Bygningsafdelingen, der har Nyt OUH som primært arbejdsområde og er placeret sammen med projektorganisationen, er ikke omfattet af lockout-varslet, og dermed kan byggeriet fortsætte uhindret.

Fritagelsen sikrer byggeriet mod eventuelle forsinkelser, en langvarig lockout kunne forårsage, og de penge, forsinkelser ville koste. Opførelsen af Nyt OUH er i forvejen under et økonomisk pres inden for en meget snæver ramme, som regionen og dens samarbejdspartnere kæmper for at holde sig inden for. Stephanie Lose bekræfter, at også den økonomisk snævre ramme er en del af begrundelsen for fritagelsen.

Region Syddanmark afsluttede i december udbuddet af vidensaksen samt behandlings- og sengeafsnit, mens udbuddet af klyngeområderne er på vej ind i den afgørende fase.