Ingen S-tog ved Buddinge efter personpåkørsel

S-togene holder stille til og fra Buddinge Station i myldretiden mandag morgen på grund af en ulykke.

En person er blevet påkørt, oplyser politiet. Klokken 8.20 opfordrer politiet til at give plads for en udrykning, hvor den tilskadekomne i en ambulance bringes til Rigshospitalet. Med to motorcykler vil politiet eskortere udrykningen.

Umiddelbart har Københavns Vestegns Politi ikke oplysninger om, hvordan påkørslen er sket.

Togdriften mellem Hareskov Station og Dyssegaard Station er indstillet, oplyser DSB.

Togdriften ventes at være indstillet frem til cirka klokken 09.30, lyder det fra politiet.