Indie-vampyrer og multitalent gæster Roskilde Festival

Roskilde Festival føjer onsdag indiebandet Vampire Weekend og Janelle Monáe til deres musikprogram for sommerens festival.

Med de to tilføjelser er festivalens største navne på plads, og årets plakat er dermed klar til at blive sendt i trykken, fortæller festivalen.

Janelle Monáe har ud over tre album også roller i filmene "Moonlight" og "Hidden Figures" på cv'et. Når hun boltrer sig med musikken er det ofte en blanding af flere genrer - herunder soul, funk og pop.

Vampire Weekend er i år aktuel med deres fjerde album og har tidligere optrådt på Roskilde Festival i 2010.

Ud over de to nye hovednavne tilføjes programmet også en række andre navne, som muligvis kan genkendes fra de danske radiostationer.

Noel Gallagher's High Flying Birds, hvor forsanger Noel Gallagher nok bedst er kendt fra sin tid i bandet Oasis, kommer tilbage til Roskilde. Sidst bandet spillede på festivalen var i 2015.

Også den walisiske Marina, der måske bedre er kendt fra Marina And The Diamonds, og det danske dansehallband Bikstok, som nogen måske vil kende som Bikstok Røgsystem, er føjet til plakaten.

Roskilde Festival har også føjet et stilhedsoptog til den del af programmet, der bevæger sig uden for musikkens kunstform. Optoget skal være en kommentar til præstationskulturen.

Med 173 musiknavne og 19 kunstnerprojekter begynder der ifølge programchef Anders Wahrén at tegne sig et billede af, hvilke træk der præger årets program.

- Jeg synes, vi ser flere, der både leger med genrer og kunstformer. Men også flere der har en holdning til deres omverden og tør være politiske med deres kunst, siger han.

- De skal ikke nødvendigvis agitere for en særlig fløj eller et parti, men de kan inspirere vores musiklyttere og festivalgængere til at tage stilling til deres omverden. Det passer godt med en verden, hvor der er nye ungdomsbevægelser på vej.

Ifølge programchefen vil der blive føjet omkring 15 navne mere til de 173 navne på musikprogrammet.