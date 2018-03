Onsdag 21. marts ændres reglerne for betaling, når man kører over Storebæltsbroen. Der bliver åbnet for nummerpladegenkendelse i betalingsanlægget.

Fra onsdag 21. marts kan bilister tilmelde sig den nye betalingsordning, som skal gøre det nemmere at køre over Storebælt - betalingsmåden hedder Pay By Plate.

Storebæltsbroen åbner nemlig for nummerpladegenkendelse, så du fremover kan betale med din nummerplade i stedet for at bakse med at finde kreditkortet eller kontanter frem.

For at kunne benytte den nye, nemmere betalingsform, skal bilister blot registrere deres bils nummerplade på Brobizz.com eller via deres Brobizz-App.