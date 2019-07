Skilsmisser gør ikke kun ondt på forældre og børn. De kan også dræne kommunekassen, og derfor tilbyder flere og flere kommuner parterapi til borgerne.

- Vi vil rigtig gerne gøre noget for, at folk bliver sammen i stedet for at gå fra hinanden.

- Vi ved, at en skilsmisse er dyr menneskeligt for både voksne og børn, men også for os som kommune, siger Ulrik Borch (K), der er medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte.

Han er initiativtager til et pilotprojekt "Par i bevægelse i naturen", hvor foreløbig tyve par har øvet sig i at blive bedre til at tale sammen.

Det gør de på parvandringer i skoven under professionel vejledning.

Ifølge en rundspørge, Politiken har foretaget blandt landets 98 kommuner, hvoraf 67 svarede, tilbyder næsten fire ud af ti kommuner gratis parterapi.

Til sammenligning var det i 2013 godt to ud af ti kommuner.

De foreløbige erfaringer med "Par i bevægelse i naturen" viser, at deltagerne efter gåturene oplever, at de er blevet bedre til at kommunikere. Både til at lytte til hinanden og til at tale sammen.

Efter ferien skal politikerne i Gentofte beslutte, om projektet skal fortsætte. Det håber Ulrik Borch (K).

- Parrene fortæller, at de har fået nogle værktøjer, der gør det nemmere at tale sammen. Bliver man bedre til det, så er der en større chance for at bevare forholdet.

- Og vælger man alligevel at skilles, så kan det også komme børnene til hjælp, at forældrene kan kommunikere på en god måde.

Foreløbig har det kostet kommunen en halv million kroner at have tyve par igennem projektet. Men så dyrt bliver det ikke, hvis det skal fortsætte, vurderer Ulrik Borch.

- Det, der har kostet, har især været at finde ud af, at det virker. At implementere det, vil ikke blive særlig dyrt, siger Ulrik Borch.

Han henviser til, at opgørelser fra Australien og Storbritannien viser, at en skilsmisse koster det offentlige i omegnen af, hvad der svarer til 500.000 kroner.